جزئیات قرارداد جدید نفتی ایران-چین/ صدور 50 میلیون دلار خدمات اکتشاف نفت

حسن محمدی مقدم در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صدور خدمات اکتشاف نفت و گاز ایران به خارج از کشور با بیان اینکه هم اکنون سه طرح بزرگ لرزه نگاری و اکتشافی در کشورهای منطقه آسیای میانه و حوزه قفقاز در حال انجام است، گفت: هم اکنون انجام نزدیک به پنج هزار کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در کشور ازبکستان در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود 720 کیلومتر عملیات لرزه نگاری سه بعدی برای شرکت لوک اویل روسیه در بلوک اکتشافی " گیسار" ازبکستان در حال انجام است، تصریح کرد: همچنین اجرای یکهزار و 200 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی برای پتروناس مالزی در بلوک " سرخانیسکی " این کشور آسیای میانه مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

وی از انجام بزرگترین پروژه لرزه نگاری دو بعدی برای شرکت دووی کره جنوبی در ازبکستان خبر داد و افزود: در این عملیات اکتشافی باید در سه هزار کیلومتر عملیات لرزه نگاری و اکتشافی انجام شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی عملیات لرزه نگاری و اکتشافی انجام شده مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی در حال انجام است، تصریح کرد: در پنج سال گذشته تاکنون در مجموع در 16 بلوک اکتشافی در کشورهای مختلف آسیای میانه عملیات لرزه نگاری و پردازش اطلاعات اکشتافی انجام شده است.

محمدی مقدم حجم خدمات اکتشافی صادر شده از ایران به کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه را حدود 50 میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: شرکت عملیات اکتشاف ایران به زودی در مناقصات اکشتافی و لرزه نگاری کشورهای ازبکستان (2 بلوک)، تاجیکستان، قرقیزستان و مالزی شرکت می کند ضمن آنکه مذاکرات با شرکتهای خارجی در این بلوکها آغاز شده است.

جزئیات امضای قرارداد جدید نفتی با چین

مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران همچنین از امضای قراردادی با شرکت ساینوپک چین برای حفاری تعدادی از چاههای میدان نفتی یادآوران خبر داد و تاکید کرد: قرار است در این میدان نفتی با استقرار دو دستگاه دکل حفاری تعدادی از چاههای اکتشافی انجام شود.

به گفته این مقام مسئول پیش بینی می شود تا سه ماه آینده اولین دکل برای اغاز عملیات حفاری در میدان نفتی یاداوران مستقر شود.

به گزارش مهر، مطابق برنامه ریزی انجام شده در شرکت ملی نفت برای توسعه میدان مشترک نفتی یادآوران سه فاز تعریف شده است که در نهایت سقف تولید به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

بر این اساس حفاری 52 حلقه چاه و تعمیر سه حلقه چاه در فاز اول، پیش بینی حفاری 100 حلقه در فاز دوم و 105 حلقه در فاز سوم، ساخت تسهیلات سطح الارضی، جمع آوری، فرآورش و انتقال نفت و گاز تولیدی از عمده فعالیتهای اجرایی این طرح نفتی است.

قرارداد فاز اول توسعه میدان یادآوران به ارزش تقریبی ‌2 میلیارد دلار 18 آذر ماه سال 1386 ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین امضا شده بود که پیش از گذشت 2 سال هم اکنون رقم اعتبارات توسعه فاز اول این میدان حدود یک میلیارد و 633 میلیون دلار افزایش را نشان می دهد.

بر اساس این قرارداد، توسعه‌ فاز اول این میدان برای تولید ‌85 هزار بشکه و فاز دوم برای تولید ‌100هزار بشکه (در مجموع ‌185هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چینی واگذار شده بود.



میدان یادآوران با مجموع نفت خام درجای بیش از 17.3 میلیارد بشکه در جنوب میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان واقع شده که حدود 3.2 میلیارد بشکه نفت این میدان قابل استحصال و تولید روزانه آن نیز افزون بر 300 تا 400 هزار بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است.



میدان نفتی یادآوران در 70 کیلومتری جنوب غرب اهواز در مرز مشترک ایران و عراق قرار گرفته و بر اساس مطالعات انجام شده امکان تولید نفت سبک و سنگین در آن وجود دارد.