صرف بودجه در امور آموزشی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری‌مؤید در شورای اداری شهرداری همدان با بیان اینکه شهرداری همدان در خصوص آموزش کارکنان عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: مسئولان شهرداری به عنوان نخبگان جامعه، افسران جنگ نرم محسوب می‌شوند.

وی افزود: آمار ارائه شده در خصوص ارائه خدمات آموزشی توسط شهرداری نشان دهنده آنست که این دستگاه رتبه نخست را پس از استانداری همدان به دست آورده است.

مطهری با اشاره به اینکه استانداری آمادگی ارائه آموزش به مدیران، کارشناسان و کارگران شهرداری را داراست، گفت: در بحث طرح سنجش و ارزیابی عملکرد در جشنواره شهید رجایی باید شهرداری نیز در بین دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی در خصوص تأمین نیروی انسانی شهرداری همدان گفت: شهرداری می‌تواند با انتخاب نیرو از بین متقاضیان انتقال از کلان‌شهرها و تهران به همدان کارکنان مورد نیاز خود را تأمین کند.

کریم مطهری‌مؤید ضمن ارائه پیشنهاداتی در ارائه خدمات بهتر توسط شهرداری گفت: استفاده از پویانمایی در سایت شهرداری می‌تواند در آموزش و افزایش مخاطبین سایت مؤثر باشد.

شهردار همدان نیز در این جلسه گفت: در سال جاری یک هزار و 418 نفر در 28 دوره معادل 614 هزار و 520 نفر ساعت آموزش ها را فرا گرفته‌اند.

سید مسعود عسگریان یادآور شد: در راستای اهداف دولت، اقدامات بسیاری در خصوص ایجاد دولت الکترونیک و آموزش شهروندی صورت گرفته است تا ارتباطی دوسویه بین شهرداری و مردم به وجود آید.