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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

اختصاص 25 میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مساجد تهران

اختصاص 25 میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مساجد تهران

مشاور شهردار تهران و مدیر مرکز فعالیت های دینی شهرداری گفت: در سال 89 در حدود 25 میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مساجد شهر تهران اعتبار صرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی با تاکید بر اینکه معتقدیم صرف این اعتبار ، هزینه نبوده بلکه نوعی سرمایه گذاری در خصوص مساجد محسوب می شود افزود : مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران بر روی تمامی مساجد شهر تمرکز داشته و برحسب درخواست ائمه مساجد ، هیئت امنا ، شهرداران مناطق یا شورایاران و بعد از بررسی های کارشناسی ، اقدام به تعمیر و تجهیز مساجد می کند.

وی با بیان اینکه این کار با مشارکت شهروندان انجام می شود، افزود : مسجد مرکزی مردمی است، جلب مشارکت شهروندان نیز از دیگر اهداف ماست که خوشبختانه در این امر، شهروندان و هیئت امنای مساجد همکاری خوبی داشته و با مشارکت آنها تعمیر، تجهیز و بازسازی مساجد ، مراکز دینی و حوزه های علمیه انجام می شود.

مشاور شهردار تهران در امور دینی ادامه داد : اعتبارات در نظرگرفته برای احداث ، تعمیر و تجهیز مساجد ، حوزه های علمیه و مراکز دینی در سال 90 افزایش خواهد یافت .

وی اظهار کرد : در سال آینده همچنین کلنگ احداث چند باب مسجد نیز بر زمین می خورد .

حجت الاسلام ناصحی با اشاره به اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای احداث و تعمیر و تجهیز مساجد از سال 86 تاکنون ، 300 برابر افزایش یافته است، افزود : احداث 40 باب مسجد از برنامه های شهرداری تهران بوده است که تاکنون 13 باب مسجد به بهره برداری رسیده است.
 

کد مطلب 1253566

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