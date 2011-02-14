به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور در مورد دیدار تیمش برابر مس کرمان ضمن بیان این مطلب افزود: در روزی که بازیکنان ما در حد و اندازه‌های خود نبودند، نفرات تیم مس بهتر بازی کرده و در نهایت به پیروزی دست یافتند. البته مطمئن باشید در دیدار‌های آینده امتیازات از دست رفته را جبران کرده و جایگاه مطلوبی را در جدول رده‌بندی لیگ بدست خواهیم آورد.

وی با تاکید بر اینکه استیل‌آذین به لیگ دسته اول سقوط نخواهد کرد، اظهار داشت: متاسفانه برخی از بازیکنان ما برابر مس وظایف‌شان را انجام ندادند و از منطقه‌ای که در تمرینات بارها تذکر داده بودیم، این تیم به گل رسید. برای جبران گل تغییراتی را در ترکیب تیم ایجاد کردیم و فرصت‌هایی که در ضدحملات به دست آوردیم را به دلیل بدشانسی از دست دادیم.

سرمربی تیم استیل ‌آذین با تاکید بر اینکه بازیکنانش به باخت عادت نکرده‌اند، افزود: قول می‌دهم استیل آذین تا پایان فصل نتایج لازم را کسب و در لیگ برتر باقی بماند. البته در برخی پست‌ها با کمبود بازیکن مواجه هستیم و معتقدم تراز لازم و تعادل خوبی از لحاظ بازیکن در پست‌های مختلف نداشته و کمبودهایی در برخی پست‌ها داریم.

وی با اشاره با اینکه بی‌شک بازیکنان استیل آذین به دلیل قرار گرفتن در قعر جدول لیگ فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما بزرگ هستند و با حضور در رتبه هجدهم جدول اعتبار خود را در خطر می‌بینند و قطعا در بازی‌‎های آینده بیشتر تلاش کرده تا تیم از این وضعیت خارج شود.

خاکپور در پایان در مورد انتخاب کرش به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی گفت: کرش از مربیان بزرگ، با داشتن علم و آگاه به علم روز فوتبال است و با توجه به سابقه خوبی که دارد فکر می‌کنم انتخاب خوبی برای تیم ملی باشد. امیدواریم حضور کرش در فوتبال ایران تنها برای کسب نتایج مقطعی‌نباشد و از توانمندی‌های‌‍ وی در تمامی‌ بخش‌های فوتبال ایران استفاده شود.

تیم فوتبال استیل آذین که روز یکشنبه برابر مس کرمان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد، در حال حاضر در رده پایانی جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته است.