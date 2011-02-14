کاهش 15 درصدی فضاهای تبلیغاتی شهر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد شوشتری با بیان اینکه ساماندهی تبلیغات محیطی به سیما و منظر شهر کمک می‌کند، گفت: حذف فضاهای سنتی و فرسوده تبلیغات شهری و ساماندهی تبلیغات محیطی یکی از مهم ترین فعالیت‌های سازمان زیباسازی برای حذف اغتشاشات بصری در شهر تهران است.

وی با بیان اینکه حذف و ساماندهی تبلیغات محیطی در نقاط بزرگراهی و میادین اصلی شهر در حال اجراست، گفت: اگر چه حذف این فضاها برای سازمان زیباسازی بار مالی دارد و بخشی از درآمد این سازمان را حذف می‌کند اما همچنان مصمم هستیم تا با هدف کاهش اغتشاشات بصری و زیباسازی سیما و منظر شهر فضاهای تبلیغاتی را سامان دهیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به محورهای اجرایی این پروژه در شهر تهران گفت: بیلبوردهای تبلیغاتی 20 درصد از مجموع فضاهای تبلیغات محیطی حذف شده در سال جاری را شامل می شود که عموماً از محورهای بزرگراهی شهید مدرس، شهید همت، شهید چمران، شهید صدر، رسالت و شهید شیخ فضل الله نوری جمع آوری شده اند.

وی با بیان اینکه پرتابل‌های تبلیغاتی و تبلیغات عرشه پل‌های عابر پیاده از دیگر موارد پروژه ساماندهی فضاهای تبلیغات است، گفت: ساماندهی تبلیغات محیطی در میدان‌های اصلی شهر که عموماً شامل فضاهای تبلیغاتی پرتابل است از دیگر محورهای ساماندهی فضاهای تبلیغاتی بود که در این بخش نیز میدان‌های ونک ، ولیعصر(عج) و هفت تیر به لحاظ فضای تبلیغاتی ساماندهی شدند.

شوشتری افزود: حذف زوائد و ساماندهی تابلوهای صنفی سردر مغازه ها و تابلوی پزشکان نیز از جمله فضاهایی بود که در 9 ماه گذشته انجام شده و میدان‌های انقلاب، هفت تیر، ونک، ولیعصر(عج) در طرح ساماندهی قرار داشت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به استفاده از سازه‌های تبلیغاتی جدید متناسب با تکنولوژی روز، بکارگیری تکنولوژی، مواد و مصالح جدید در طراحی و ساخت سازه های جدید تبلیغاتی برای زیبا شدن چهره شهر را از سیاست‌های سازمان زیباسازی عنوان کرد.