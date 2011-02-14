20 دستگاه قطار به خط 2 قطار شهری مشهد اختصاص می باید

علیرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هر قطاراین مسیر شامل پنج واگن است.
وی گفت: تملکهایی میسر برای اجرای خط 2 قطار شهری مشهد از چندی قبل آغاز شده است.
وی درباره حفاری های این مسیر تصریح کرد: از اواخر بهار سال آینده، براساس برنامهریزیهای صورت گرفته میتوان حفاری مکانیزه خط 2 قطار شهری مشهد را با ورود دستگاههای حفاربه ایران و مونتاژ آنها فراهم کرد.
منصوریان اظهارداشت: دستگاههای حفار (TBM) از کشور چین بارگیری شده و در حال حمل به سمت ایران است.
وی گفت: با ورود نخستین محموله دستگاههای حفار امکان حفاری خط 2 قطار شهری مشهد به صورت مکانیزه نیز فراهم است.
منصوریان افزود: حفاری زمین به صورت مکانیزه دستگاه حفار (TBM) به گونهای طراحی شدهکه پشتیبانیهای لازم را برای حفاری تونل در زیرزمین فراهم میکند که این امر مانع نشست منازل حاشیه اجرای طرح است.
وی در ادامه عنوان داشت: حفاری به صورت مکانیزه TBMدر عمق 17 تا 23 متری صورت میگیرد.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای اجرای خط 2 قطار شهری مشهد اعتباری بالغ بر 817 میلیارد تومان نیاز است.
خط 2 قطار شهری مشهد محور ارتباطدهنده شمال و جنوب است.
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