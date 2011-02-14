تخریب باغ گیاهشناسی مازندران با جاده نوشهر/ سازمان جنگلها مخالف است

سید علی اکبر طاهایی در گفتکو با خبرنگار مهر افزود: وزیر جهاد کشاورزی با ساخت این جاده موافقت کرد و این طرح باید اجرا شود.



وی در عین حال با اشاره به حساسیت های موجود برای این جاده عنوان کرد: در ساخت این جاده باید ملاحضات زیست محیطی رعایت شود.

استاندار مازندران از ذکر اظهار نظرهای بیشتر در این مورد خودداری کرد.

به گزارش مهر، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در حالی از افزایش فشار برای از سرگیری عملیات راهسازی در اولین باغ اکولوژیک خاورمیانه در نوشهر پیشتر خبر داده بود که رئیس سازمان جنگلها و مراتع، نامه وزیر جهاد و کشاورزی به وزیر کشور در اعتراض به تخریب 9 هکتار از این باغ را دلیل توقف عملیات عنوان می کند.

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب 70 هکتاری صورت گرفته در اولین و قدیمی ترین باغ اکولوژیک ایران و خاورمیانه به دلیل گذر جاده کمربندی از دل این باغ تاکید کرد: با مجوز فرمانداری نوشهر نیروهای سازمان بنادر و کشتیرانی روز هشتم آبان به جای اینکه از کنار این باغ پژوهشی و با ارزش عبور کنند به باور خود کم هزینه ترین شیوه را نتخاب کرده اند.

علی سلاجقه رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور مبنی بر توقف عملیات احداث جاده در باغ گیاه شناسی نوشهر گفت: این نامه نشان می دهد که ما مخالف همچنین اقدامی هستیم و قطعا با رایزنیهای متعدد مانع از ادامه تخریب در این باغ اکولوژیک خواهیم شد.

در همین حال درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در این خصوص گفت: این باغ ارزش بسیار زیاد علمی و اقتصادی دارد و درختان آن ثبت ملی شده اند و حتی سرمایه ملی محسوب می شوند و مهمتر اینکه جزو میراث ملی ما در اسناد سازمان میرات فرهنگی به ثبت رسیده ولی متاسفانه با نگاهی غیر کارشناسی مسیری که می توانست از کنار باغ عبور کند منجر به تخریب 50 هزار درخت و درختچه با ارزش شده است.

درویش اضافه کرد: دادستان نوشهر جلوی کار را با درخواست وزیر جهاد کشاورزی و دستگاههای ناظر و کارشناس گرفته ولی متاسفانه فشارها برای تخریب مجدد در حال افزایش است در حالی که راهسازان می توانند با صرف هزینه کمتری خانه های کنار باغ اکولوژیک را بخرند و جاده کمربندی را از آن مسیر عبور دهند و هشت هکتار تخریب زمین باغ را به یازده هکتار افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه قدمت و سن برخی از درختان این باغ حتی به 90 سال هم می رسد گفت: این باغ 54 سال پیش به عنوان اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و حتی خاورمیانه پایه گذاری شد و بسیار زیبا و جذاب است و نوعی خزانه پژوهشی کشور و موزه ملی تلقی می شود.

درویش با اشاره به نوشتن مقاله ای به مقایسه رفتارهای طرفداران محیط زیست در دنیا پرداخت و اظهار داشت: باغهای اکولوژیک در دنیا ارزش زیادی دارند و در هیچ کشور و شهری کسی حق تجاوز به چنین مکانهای با ارزشی را ندارد.

وی یادآور شد: برای نمونه در توکیو و لندن چنین نمونه های هست و حتی در اشتوتگارت چند هفته‌ای است که ماجرای مقاومت جانانه ای بخش بزرگی از طرفداران محیط زیست به یکی از خبرهای بحث‌برانگیز رسانه‌های جهان بدل شده است.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: همه مخالفت‌ها از آنجا شروع ‌شده که احتمال دارد این پروژه در صورت اجرا منجر به از بین رفتن 300 اصله درخت در پارکی در مرکز اشتوتگارت شود.

همچنین محمد درویش اضافه کرد: دولت فدرال آلمان در صدد است با اعتباری هنگفت معادل 7 میلیارد یورو، خطوط رو زمینی حمل و نقل ریلی را به زیرزمین انتقال داده و بدین ‌ترتیب این شهر مشهور صنعت اتومبیل‌سازی آلمان و جهان را با کمترین زمان به قلب اروپا پیوند دهد.

وی در ادامه گفت: حزب سبزهای آلمان با این اقدام دولت مرکزی به شدت مخالفت کرده و توانسته اجتماعات بسیار بزرگی را در حمایت از محیط زیست به خیابان‌ها بکشد.

به گفته وی، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می دهد 53 درصد از مردم آلمان با طرفداران محیط زیست در اشتوتگارت همراه هستند.

محمد درویش با مقایسه مردم نوشهر و اشتوتگارد در آلمان افزود: مگر ما چند باغ اکولوژی نظیر نوشهر با قدمت 54 سال و 1400 گونه گیاهی داریم که بتوان از آن با عنوان موزه تاریخ پژوهش کشور در حوزه منابع طبیعی یاد کنیم؟

بررسی اسناد فرمانداری نوشهر نشان می‌دهد که اداره بنادر و دریانوردی نوشهر، یکروز پس از تخریب بخشی از باغ گیاهشناسی نوشهر در جلسه شورای تامین شهرستان خواستار صدور مجوز قانونی حاضر شده است.



با این حال برخی رسانه ها تاکید کرده اند، برخی اسناد در فرمانداری نوشهر حکایت از آن دارد که یکروز پس از هشتم آبان‌ماه جاری که اداره بنادر و دریانوری نوشهر اقدام به تصرف بخشی از باغ گیاهشناسی کرده بود "شورای تامین" شهرستان نوشهر تشکیل جلسه داد و در آن جلسه به اداره بنادر و دریانوری اجازه ورود به حریم باغ گیاهشناسی را داده است.