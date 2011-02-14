کنکور در سال 93 حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عبدالامیرعرفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: در سال های 91و 92 به تدریج درصدی از سوابق تحصیلی داوطلبان به دانشگاه که برگرفته از امتحانات نهایی کلاس سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی را شامل می شود، برای کنکور در نظر گرفته می شود.

به گفته وی، در سالهای 92 و 93 سوابق تحصیلی ملاک کار است و بر این اساس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با هدف بررسی و اعلام سوابق تحصیلی ایجاد و فعال شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت تحصیلی دوره متوسطه و سال سوم آن در کنکور تاثیر گذار است، گفت: امسال این تاثیر به میزان 25 درصد است که در سالهای آینده این رقم افزایش می یابد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش های تحصیلی جایگزین آزمون یک مرحله ای کنکور می شود و بر این اساس آزمون ها، سوالات و اعلام نتیجه استاندارد در آینده جایگزین کنکور می شود.

عبدالامیر عرفی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست حذف کنکور باید اولیای مدرسه و دانش آموزان نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی دقت نظر بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: برهمین اساس باید با تدوین یک برنامه منظم، همراهی و همدلی اولیا و مدیران مدارس ، اجرای برنامه سیاستهای راهبردی وزارت آموزش و پرورش پیش رود.

وی در خصوص تغییر ساختار آموزش و پرورش گفت: تا آخر امسال با اعلام مصوبه شورای انقلاب فرهنگی این تغییر ساختار اعلام می شود و براساس تصمیم وزیر یک سال فرصت می خواهیم تا شاهد تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور باشیم.

آزمون سنجش تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه پانزدهم اسفند برگزار می شود

وی با اشاره به اینکه آزمون سنجش تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه پانزدهم اسفند برگزار می شود، گفت: این آزمون با شرکت بیش از یک میلیون نفر دانش آموز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آزمون آغازین با همین تعداد دانش آموز در ابتدای سال نیز برگزار شده بود، گفت: نتایج این دو آزمون زمینه را برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم می کند.

به گفته وی، با توجه به اینکه این آزمون در نیمه اسفندماه و قبل از تعطیلات برگزار می شود، گفت: فرصت تعطیلات زمان مناسبی است تا دانش آموزان با بررسی نتایج آن عقب ماندگی خود را جبران کند.