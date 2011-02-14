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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

در جشنواره زمستانی؛

تور رایگان همدان گردی بر پا می شود

تور رایگان همدان گردی بر پا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان گفت: تور رایگان همدان گردی همزمان با برگزاری پنجمین جشنواره زمستانی در همدان بر پا می شود.

احسان قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در صورت کمبود و عدم بارش برف، شهرداری در انتقال برف مورد نیاز به محل‌های ساخت آدم برفی در شهربازی ارم، مجتمع عباس‌آباد و گنجنامه ، همکاری های لازم را انجام خواهد داد، گفت: اعطا مجوز نصب اقلام تبلیغاتی نظیر بنرها، کارتن پلاست‌ها و پرچم‌های ویژه جشنواره و پاکسازی میادین و خیابان‌های واقع در مسیرهای گردشگری علاوه بر پاکسازی‌های معمول روزانه از جمله اقدامات شهرداری همدان برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره است.

وی اسکان و پذیرایی تعدادی از میهمانان جشنواره، تامین وسایل ایاب و ذهاب شرکت کنندگان در برنامه‌های جشنواره، تامین وسیله ایاب و ذهاب شهروندان علاقمند برای اعزام به غار علیصدر در روز سوم اسفندماه و اختصاص یک دستگاه اتوبوس برای نقل و انتقال غرفه‌داران به نمایشگاه و خوابگاه را از دیگر اقدامات شهرداری در برگزاری جشنواره زمستانی برشمرد.

قنبری همچنین از نورافشانی آرامگاه بوعلی‌سینا همزمان با روز میلاد حضرت رسول(ص) خبر داد و گفت: شهرداری همدان در طول برگزاری این جشنواره، غرفه شهروندی را بر پا می کند.

وی اظهار داشت: در این غرفه با همیاری سایر واحدهای شهرداری، اقدامات این نهاد در حوزه حقوق شهروندی و آموزش‌های مرتبط با این حوزه به نمایش گذاشته می شود.

پنجمین جشنواره زمستانی همدان دوم تا ششم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

کد مطلب 1253579

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