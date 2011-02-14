تور رایگان همدان گردی بر پا می شود

احسان قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در صورت کمبود و عدم بارش برف، شهرداری در انتقال برف مورد نیاز به محل‌های ساخت آدم برفی در شهربازی ارم، مجتمع عباس‌آباد و گنجنامه ، همکاری های لازم را انجام خواهد داد، گفت: اعطا مجوز نصب اقلام تبلیغاتی نظیر بنرها، کارتن پلاست‌ها و پرچم‌های ویژه جشنواره و پاکسازی میادین و خیابان‌های واقع در مسیرهای گردشگری علاوه بر پاکسازی‌های معمول روزانه از جمله اقدامات شهرداری همدان برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره است.

وی اسکان و پذیرایی تعدادی از میهمانان جشنواره، تامین وسایل ایاب و ذهاب شرکت کنندگان در برنامه‌های جشنواره، تامین وسیله ایاب و ذهاب شهروندان علاقمند برای اعزام به غار علیصدر در روز سوم اسفندماه و اختصاص یک دستگاه اتوبوس برای نقل و انتقال غرفه‌داران به نمایشگاه و خوابگاه را از دیگر اقدامات شهرداری در برگزاری جشنواره زمستانی برشمرد.

قنبری همچنین از نورافشانی آرامگاه بوعلی‌سینا همزمان با روز میلاد حضرت رسول(ص) خبر داد و گفت: شهرداری همدان در طول برگزاری این جشنواره، غرفه شهروندی را بر پا می کند.

وی اظهار داشت: در این غرفه با همیاری سایر واحدهای شهرداری، اقدامات این نهاد در حوزه حقوق شهروندی و آموزش‌های مرتبط با این حوزه به نمایش گذاشته می شود.

پنجمین جشنواره زمستانی همدان دوم تا ششم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.