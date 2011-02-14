به گزارش خبرگزاری مهر، ورتن در این نشست به بررسی موضوعیت علوم مدرن در دوران معاصر و کنونی می‌پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه او دوران اولیه مدرنیسم است. علوم مدرن دارای روش شناسی اثباتگرایی و پوزیتویستی است. از اینرو عقلانیتی خاص مشخصه این علوم هستند.

سیطره دیدگاه پوزیتویستی نه تنها در عرصه علوم بلکه در حوزه‌های علوم انسانی نیز قابل مشاهده بوده است. همین دیدگاه پوزیتویستی و متکی بر عقلانیت ابزاری باعث می‌شود رویکردهای انتقادی و پست مدرن نوک تیز حملات خود را متوجه این علوم مدرن نمایند.

این نشست از سوی دانشکده تاریخ و فلسفه علم دانشگاه کمبریج برگزار می‌شود.