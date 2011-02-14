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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

سرمربی هندبال سپاهان:

شهرداری در مجموع بهتر از مس کرمان کار کرد

شهرداری در مجموع بهتر از مس کرمان کار کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم هندبال فولاد سپاهان گفت: در بین دو تیم کرمانی که در دو هفته متوالی میهمانشان بودیم شهرداری زرند بهتر از مس به صورت تیمی کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا حبیبی یکشنبه شب بعد از برد تیمش مقابل شهرداری زرند که با نتیجه 32بر24حاصل شد، در جمع خبرنگاران گفت: در دو هفته متوالی برابر دو نماینده کرمان کار کردیم و موفق شدیم هر دو را ببریم اما بین دو تیم شهرداری کار تیمی هماهنگ تری داشت.

وی تصریح کرد: در نیمه اول سعی کردیم برخلاف بازی برابر مس که در نیمه دوم بر مس غلبه کردیم، اختلاف گل را زیاد کنیم که موفق شدیم.

وی افزود: از چند بازیکن تیم در نیمه دوم نتوانستیم استفاده کنیم چرا که مصدومیت داشتند در نتیجه از ذخیره ها استفاده کردیم که از کارشان راضی هستم.

حبیبی ادامه داد: برای تیم فولاد اختلاف گل زیاد مهم نبود چرا که بیشتر به کار تیمی خودمان اهمیت می دادیم  و می خواستیم بازیکنان تیم کاری که ازشان خواسته بودیم انجام دهند.

وی درباره تیم شهرداری گفت: تیم شهرداری بازیکنان خوبی دارد و در قالب یک تیم خوب کار می کنند و نتایجی که در هفته های گذشته گرفته بیانگر همین امر است.

وی یادآورشد: شهرداری در بازی امروز خیلی خوب کار کرد و فولاد با تغییر تاکتیکی که داشت و استفاده از یکی دو بازیکن در پست های غیر تخصصی توانستیم این تیم را شکست دهیم.

وی درباره داوری بازیهای امسال لیگ گفت: داوریها امسال بهتر از سال گذشته است چرا که کنترلها بیشتر شده، فیلم تمام بازیها دیده می شود و در ضمن داوران هم با سطح آگاهی بهتری کار می کنند.

کد مطلب 1253584

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