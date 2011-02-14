ورزش دزفول نیازمند کمک اساسی است

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول خاطرنشان کرد: در سال آینده 21 پروژه ورزشی با اعتباری بالغ برسه میلیارد و300 میلیون تومان به شهر دزفول اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: حق دزفول بیشتر از این است به همین دلیل باید از لحاظ جمعیتی و قهرمانانش به آن بیشتر کمک کرد.



مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان با بیان اینکه 40 میلیون تومان به خوابگاه و 20 میلیون تومان به بانوان ورزشکار این شهر اختصاص یافت، اظهار داشت: به زودی در سه مرحله دیگر نیز کمک مالی به این شهر خواهد شد.



وی افزود: خوشبختانه در دهه فجر امسال سالن ورزشی چند منظوره که از مصوبات هئیت دولت است به بهره برداری رسید. این سالن چند منظوره با اعتباری بالغ بر400 میلیارد و100میلیون ریال از اعتبارات استانی نیز با مساحت یک هزار و 300 متر مربع افتتاح شد.

