  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

گرشاسبی:

ورزش دزفول نیازمند کمک اساسی است

ورزش دزفول نیازمند کمک اساسی است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان خوزستان گفت: باید در همه زمینه ها به ورزش ذزفول کمک کنیم تا این شهر انتظارات تربیت بدنی استان را برآورد کند.

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول خاطرنشان کرد: در سال آینده 21 پروژه ورزشی با اعتباری بالغ برسه میلیارد و300 میلیون تومان به شهر دزفول اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: حق دزفول بیشتر از این است به همین دلیل باید از لحاظ جمعیتی و قهرمانانش به آن بیشتر کمک کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان با بیان اینکه 40 میلیون تومان به خوابگاه و 20 میلیون تومان به بانوان ورزشکار این شهر اختصاص یافت، اظهار داشت: به زودی در سه مرحله دیگر نیز کمک مالی به این شهر خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه در دهه فجر امسال سالن ورزشی چند منظوره که از مصوبات هئیت دولت است به بهره برداری رسید. این سالن چند منظوره با اعتباری بالغ بر400 میلیارد و100میلیون ریال از اعتبارات استانی نیز با مساحت یک هزار و 300 متر مربع افتتاح شد.
 
کد مطلب 1253586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها