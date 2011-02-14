مسابقات شمشیربازی جام فجر تبریز آزمونی برای تیم ملی جوانان است

عباس علی فاریابی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با توجه با اینکه تیم ملی جوانان ماه آینده برای شرکت در مسابقات آسیایی تایلند عازم این کشور می شود بنابراین مسابقات جام فجر در تبریز فرصت خوبی برای این تیم ایجاد کرد تا یک بار دیگر داشته های خود را محک بزند.

وی اظهار داشت: شمشیربازان خوبی از چند استان کشور به همراه شمشیربازان گرجستانی در این مسابقات حضور داشتند و حریفان خوبی برای جوانان به حساب می آیند.

فاریابی گفت: در مسابقات اسلحه اپه که 29 شمشیرباز در آن حضور داشته و رقابت های خوبی را شاهد بودیم و حضور پنج شمشیرباز گرجی در این بخش، سطح کیفی خوبی به مسابقات داد.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی از نظر برگزاری مسابقات تاکنون پیش نیامد، افزود: میزبانی تبریز در این مسابقات عالی بوده و استقبال خوبی نیز از آن شد تبریز نشان داد که می تواند میزبان رقابت های بزرگ تری نیز باشد.

وی در خصوص دلیل حضور نیافتن تیم عراق در این مسابقات، گفت: به دلیل صانحه ای که برای مادر دبیر فدراسیون شمشیربازی این کشور رخ داد این کشور در لحظات آخر از حضور در مسابقات انصراف داد.

مسابقات شمشیربازی جام فجر با حضور تیم گرجستان به عنوان تنها تیم خارجی و تیم های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، البرز و تیم ملی جوانان در محل سالن اقدمی تبریز آغاز شده و شمشیربازان در دو اسله اپه و سابر و به مدت دو روز با هم با رقابت خواهند پرداخت.

برگزارکنندگان دیدار نهایی اسلحه اپه مسابقات شمشیربازی جام فجر در تبریز مشخص شدند و امیر خلفی فرد از زنجان و محمد علی کیهانی از تیم ملی جوانان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می روند.

در مسابقات اسلحه اپه که با حضور 29 شمشیرباز در قالب هفت تیم از صبح روز یکشنبه در سالن اقدمی تبریز برگزار شد، حجت حکیمیان از آذربایجان غربی و بهداد مرادی از تیم ملی جوانان به عنوان مشترک سومی دست یافتند و دیدار نهایی این اسلحه دوشنبه شب برگزار می شود.

رقابت های اسلحه سابر صبح و بعد از ظهر دوشنبه و با حضور 30 شمشیرباز در همین سالن برگزار خواهد شد و دیدار نهایی این اسلحه نیز به همراه اسلحه اپه فردا شب برگزار می شود.