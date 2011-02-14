آغاز اجرای طرح جمع آوری لامپ های پرمصرف در مازندران

رمضان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشترکان تجاری پس از مشترکان خانگی، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد: با واقعی شدن قیمت انرژی، پس از هدفمندی یارانه ها، استفاده از لامپ های پر مصرف در واحدهای تجاری، علاوه بر تهدید برای شبکه ها و رشد پیک بار، زیان های اقتصادی غیرقابل جبرانی دارد.



وی اظهار داشت: آموزش و آگاه سازی مشترکان تجاری توسط کمیته های مدیریت مصرف ستادی و امورها اجرای طرح را با موفقیت مواجه می کند.



وی اجرای این طرح را بسیار رضایت بخش دانست و گفت: به دلیل استقبال مشترکان تجاری از جمع آوری لامپ های پرمصرف، این طرح با موفقیت در حال اجرا است.



خسروی خاطرنشان کرد: مدیران امورها باید با مکاتبه با شورای اصناف، ادارات بازرگانی و بازدید شبانه از حوزه امور، گزارش کامل اجرای این طرح را به ستاد ارائه کنند.

