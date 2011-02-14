اگر بهبهانی در جلسه استیضاح حاضر می شد سرنوشتش تغییر می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، طی سخنانی در خصوص مسائل داخلی عنوان کرد: سال گذشته همزمان با بحران اقتصادی که در غرب بوجود آمده بود اقدام اساسی هدفمند کردن یارانه ها انجام شد که یک انقلاب و تحولی بزرگ در همه عرصه ها به ویژه عرصه اقتصادی کشور بود.

وی با بیان اینکه هر سال بیش از یکصد میلیارد تومان یارانه به بهانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه پرداخت می شد در صورتی که آن کسانی که باید بیشترین استفاده را از آن می کردند کمترین بهره را از این یارانه ها می بردند، گفت: در چنین شرایطی طرح تحول اقتصادی که یکی از بخش های آن هدفمند کردن یارانه ها بود مطرح شد و با کارهای کارشناسی که بر روی آن انجام گرفت به مرحله اجرا در آمد.

سبحانی نیا اضافه کرد: دولت نهم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ریسک کرد البته مجلس هم به آن کمک کرد زیرا برداشت ما از این موضوع این بود که اجرای هدفمند کردن یارانه ها خواست رهبر معظم انقلاب نیز می باشد. بنابراین با یک کار پخته و کارشناسی شده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در شرایطی که دنیا در بحران اقتصادی به سر می برد وقتی جمهوری اسلامی ایران یک طرح بزرگ اقتصادی را در کشور اجرا می کنند این نشان دهنده آن است که ثبات، امنیت و پشتوانه مردمی نظام در کشور وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه دولت بتواند قانون هدفمند کردن یارانه ها را به خوبی انجام دهد، گفت: طی 3-2 ماه اخیر نیز موضوع تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را در دستور کار داشتیم که در این زمینه هم قدم های قابل توجهی هم برداشته شد.

سبحانی نیا در ادامه به موضوع وحدت بین قوا به ویژه مجلس و دولت اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری تعامل بین قوای سه گانه است و مجلس نیز حرفش این است که ما در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری اصل را بر تعامل با قوای دیگر می گذاریم اما مجلس نباید اجرا کننده محض همه سیاست های دولت باشد. به عبارت دیگر ساختار قوای سه گانه مستقل از یکدیگر است اما با تعامل با یکدیگر و زیر نظر رهبر معظم انقلاب.

نماینده نیشابور در خانه ملت با تاکید بر اینکه نباید یکی از قوا زیر نظر قوای دیگر باشد، گفت: اگر بنا بود دولت هر لایحه ای که به مجلس می داد و مجلس هم چشم بسته آن را تایید می کرد پس در این میان نقش مجلس چه خواهد شد؟ ضمن اینکه اعمال نظر کارشناسی مجلس بر روی لوایح دولت تا کنون بسیار مثمر ثمر بوده است.

وی در عین حال تصریح کرد: بنابراین تعارضاتی که بین مجلس و دولت وجود دارد از جنس تعارضات کارشناسی است و بر این اساس ما با دولت مخالف نیستیم . زیرا دولت، دولتی اصولگراست و مجلس هم مجلسی اصولگراست. فقط اختلاف نظرها کارشناسی است.

سبحانی نیا با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است، گفت: این وظیفه مهم نمایندگان از چند طریق قابل انجام است. یکی از طریق تذکر دیگری از طریق سئوال کردن و مرحله بعد تحقیق و تفحص و در نهایت هم استیضاح است. یعنی اگر در جایی دیدیم که انحرافی از قوانین صورت گرفت تذکر بدهیم و اگر تذکر نتیجه ای در بر نداشت از وزیر سئوال می کنیم طبق قانون وزیر موظف است که بعد از 10 روز به صحن علنی مجلس بیاید و توضیح دهد. اما اگر سئوال هم پاسخی در بر نداشت ما شروع به تحقیق و تفحص می کنیم و شواهد و مدارک را مورد بررسی قرار می دهیم که در نهایت اگر آن هم به نتیجه ای نرسید متوسل به استیضاح می شویم تا صلاحیت وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور مجددا از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد. این همان روند قانونی است که همیشه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است و ما کاری فراتر از آن انجام نداده ایم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی مراحل قانونی خود را طی می کنند اگر به تصویب نمایندگان برسند به شورای نگهبان می رود و اگر شورای نگهبان آنها را تصویب کرد این طرح ها و لوایح تبدیل به قانون می شود و اگر اشکالی به آنها گرفت مجددا به مجلس می فرستد و مجلس نیز در صورت صلاحدید یا آنها را اصلاح می کند و مجددا برای شورای نگهبان برای تایید نهایی می فرستد و یا بر مواضع قبلی خود اصرار می ورزد که در این صورت این طرح ها و لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا نظر مجمع در این رابطه اخذ شود.

وی تصریح کرد: تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند تصمیم شورای نگهبان است. یعنی تصمیمش قانونی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مواردی از سوی برخی افراد که نسبت به نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح می شود عنوان کرد: گاهی برخی افراد نسبت به عملکرد مجلس سروصداهایی در جامعه ایجاد می کنند در حالیکه مجلس تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری است و بین مجلس و دولت اختلاف نظرهای کارشناسی است و نباید تلقی به اختلافات اساسی شود زیرا هم دولت و هم مجلس اصولگرا هستند و نباید این مسائل موجب شود که جریاناتی که با نظام همسو نیستند از این اختلافات برای ورود به عرصه سیاسی کشور استفاده کنند.

سبحانی نیا در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اینکه تنها رقابت بین اصولگرایان در عرصه سیاسی کشور مطرح خواهد بود گفت: خوشبختانه چندی پیش جامعتین منشوری برای وحدت حول ولایت فقیه تهیه کردند که اگر مورد توجه جریان های اصولگرا قرار گیرد به نظام کمک می کند تا با همدلی بیشتری از این شرایط عبور کنیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود رقابت در عرصه سیاسی کشور در آینده تنها در بین جریان اصولگرایی باشد در عین حال تصریح کرد: اما این رقابت میان جریان اصولگرایی نباید به طرد یکدیگر بینجامد زیرا این به نفع کشور و مصلحت نظام نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه در خصوص انتقاد برخی از روحانیون نیست به عملکرد مجلس در یکشنبه ای که از آن به عنوان یکشنبه سیاه یاد می شود، گفت: اولا این تعبیر درستی نیست که آن روز را به عنوان یکشنبه سیاه مطرح می کنند و متاسفانه برخی از نمایندگان هم در مجلس به آن دامن می زنند. زیرا مجلس در راستای منویات مقام معظم رهبری به انجام وظیفه می پردازد و به طوریکه یکی از ویژگی های بارز این مجلس ولایتمداری آن است.

سبحانی نیا همچنین در خصوص تجمع افاغنه مقابل سفارت ایران در افغانستان که یکی دیگر از سئوالات حضار بود گفت: این تجمع به دلیل کمبود ورود سوخت به کشورشان انجام شده اما طبق گزارشات واصله حدود 900 کامیون حامل سوخت پشت مرز برای سوخت رسانی به افغانستان معطل شده بودند پس همه اینها دسیسه هایی بود از طرف عوامل سیا، ناتو و مستکبرین تا اقداماتی را علیه ایران در این شرایط سامان دهند.

وی در مورد سئوالی پیرامون درخواست مجوز برای راهپیمایی توسط سران فتنه گفت: امروز آقای موسوی و کروبی برای ابراز همدردی با مردم مصر تقاضای مجوز جهت راهپیمایی کرده بودند در حالیکه چطور می شود وقتی آنها شعار نه غزه و نه لبنان را می دهند یکدفعه دلشان برای مردم مصر می سوزد؟ همزمان با آن نیز سخنگوی کاخ سفید آمریکا هم از این حرکت آقایان حمایت می کند و از ایران خواسته بود که مجوز راهپیمایی به این افراد بدهند.

وی همچنین در خصوص چگونگی استیضاح وزیر راه و ترابری که مورد سئوال یکی از حضار بود، گفت: لیست استیضاح وزیر راه را در ابتدا 22 نفر از نمایندگان امضا کردند سپس 9 نفر به آنها اضافه شدند.سپس چند نفر از نمایندگان بنا به دلایل مختلف امضاهای خود را پس گرفتند و بعد از آن نیز حقوقدانهای نهاد ریاست جمهوری اعلام کردند که چون 13 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته اند دیگر آن استیضاح رسمیت ندارد پس ما در جلسه استیضاح شرکت نمی کنیم. اما این در حالیست که آیین نامه داخلی مجلس می گوید هیئت رئیسه می تواند برداشت صحیح از مواردی را اعمال کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ما به این جمع بندی رسیدیم همانطور که نمایندگان می توانند در هر مرحله ای امضای خود را پس بگیرند پس در مرحله ای هم می توانند امضای خود را به لیست استیضاح اضافه کنند. پس اینکه تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند مبنای قانونی برای لغو استیضاح وزیر مربوطه نمی شود و زمانی که وزیر مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار می گیرد طبق قانون ملزم است که در جلسه استیضاح خود شرکت کند در حالیکه وزیر راه و ترابری در این جلسه شرکت نکرد و شاید اگر شرکت می کرد حتما در سرنوشت استیضاح وی تغییری ایجاد می شد بنابراین برکناری وزیر راه و ترابری مربوط به برداشت دولت از قانون بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی اشاره کرد و افزود: علیرغم همه تلاش هایی که غرب به سرکردگی آمریکا برای منزوی کردن ایران انجام داد، ایران توانست در عرصه های گوناگون سیاست خارجی بدرخشد.

سبحانی نیا با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل همه تلاشهایشان را انجام دادند تا در عراق دولتی غیر شیعی بر سر کار بیاید اما موفق نشدند، گفت: سیاست آمریکا سیاست حفظ موجودیت اسرائیل در منطقه است .

وی در خصوص تحولات اخیر در منطقه نیز گفت: تحولات اخیر منطقه ناشی از پس لرزه های انقلاب اسلامی در کشورهای خاورمیانه است که موجب شد فرعون مصر پس از 30 سال سقوط کند و هم اکنون مسئله مصر یک زلزله ای را نه در منطقه بلکه در دنیا ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران توانست شورای حکام و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را متقاعد کند که فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است گفت: جمهوری اسلامی کارهای بزرگی به ویژه ایجاد پیوند های سیاسی و اقتصادی در کشورهای دیگر به خصوص در آمریکای لاتین شروع کرده است تا ماندگار شویم.

در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام قرائتی برگزار شد، وی طی سخنانی از روحانیون شاغل در نیروهای مسلح خواست که علاوه بر بررسی بولتن‌ها و گزارش‌ها، به آیات و روایات وارده از ائمه مربوط به جهاد بیشتر بپردازد. قرائتی هم‌چنین از آنها خواست در حوزه‌ تفسیر قرآن و مطالعه راجع به آن نیز وارد شوند.

در پایان این مراسم حجت‌الاسلام میرمحمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و تعدادی از روحانیون عقیدتی سیاسی به ارایه گزارشی از فعالیت‌های خود پرداختند.

