پرونده سیمکارتهای 288هزارتومانی بسته شد/ شرایط جدید سیمکارتهای دائمی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران سیمکارتهای دائمی خود را در دو نوع 123 هزار تومانی و 288 هزار تومانی به فروش می رساند که این سیمکارتها به ترتیب دارای کدهای 0910 و 0912 (در تهران ) بوده و از نظر میزان ودیعه تفاوتهایی با یکدیگر داشتند.

اما پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و دریافت پروانه فعالیت به عنوان اپراتور اول مخابرات کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که تمامی سیمکارتهایی که مخابرات از زمان دریافت پروانه تا به حال فروخته است یک نرخ دارد و فرقی میان سیمکارتهای 0910 و 0912 وجود ندارد به همین دلیل همراه اول باید تمامی سیمکارتهای خود را به قیمت 123 هزار تومان بفروشد و مابه التفاوت سیمکارتهایی که با قیمت 288 هزار تومان به مشترکان فروخته شده باید به آنها بازگردانده شود.

این موضوع به چالشی جدی میان مسئولان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبدیل شد که حتی سازمان تنظیم مقررات بابت فروش غیرقانونی سیمکارتهای 288 هزارتومانی به مخابرات اخطار داد.



محمد کرم پور - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت فروش سیمکارت های 288 هزار تومانی همراه اول اظهار داشت: پرونده سیمکارتهای 288 هزار تومانی بسته شده و همراه اول دیگر سیمکارتی با این قیمت نمی فروشد.

وی با بیان اینکه همراه اول به دلیل دریافت ودیعه، سیمکارتهای خود را به قیمت 288 هزار تومان به فروش می رساند، گفت: هر اپراتوری مجاز است برای دریافت صورتحساب مکالمات مشترک در سیمکارتهای دائمی، از وی ضمانت دریافت کند که این در کل دنیا هم مرسوم است اما مبلغی بابت ودیعه نباید از مشترک اخذ شود و اپراتور باید راهکارهای دیگری برای تضمین پرداخت صورتحساب به کار گیرد.

کرم پور با تاکید براینکه شرکت مخابرات ایران دیگر با قیمت 288 هزار تومان سیمکارت نمی فروشد، اضافه کرد: با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده که مخابرات فرم اشتراکی برای مشترکان خود تدوین کند و شرایط جدیدی برای فروش سیمکارت های دائمی پیشنهاد دهد.

وی با بیان اینکه در فرم اشتراک جدید مخابرات، نحوه فروش و چگونگی دریافت تضمین بابت پرداخت صورتحساب مشترک دیده می شود، گفت: بزودی این پیشنهاد برای تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که دیگر تحت عنوان سیمکارت های 288 هزار تومانی سیمکارتی از سوی مخابرات فروخته نخواهد شد.