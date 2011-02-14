پروژه ترانزیت شرق به سرعت عملیاتی شود

محمد مهدی مروج الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: اهمیت کریدور ترانزیتی شمال به جنوب بر هیچ‌کس در عرصه تجارت پوشیده نیست در همین حال نزدیک‌ترین مسیر اتصال شمال به جنوب در حداقل فاصله با آب‌های آزاد مسیر سرخس – چابهار می‌باشد.

وی اظهار داشت: وجود 3 قطب بزرگ جمعیتی شامل روسیه، چین و هند در مسیر ترانزیت حوزه قفقاز و روسیه تا کشورهای حاشیه‌‌ی آب‌های آزاد در جنوب مزیتی قابل اعتنا می‌باشد که اگر به دنبال سهم‌خواهی و اثرگذاری جدی در تجارت و درآمدهای مرتبط با این امر هستیم، باید با جدیت و سرعت بیشتری زیر ساخت‌های لازم را در نقطه آغازین این کریدور یعنی سرخس ایجاد و یا تقویت کنیم.

مروج الشریعه ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سرخس به لحاظ موقعیت جغرافیایی مزیت‌های متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به موقعیت استراتژیک منطقه در بحث انرژی اشاره و به جرأت می‌توان ادعا کرد که سرخس پل انرژی حوزه قفقاز با کشور‌های منطقه جنوب غرب و جنوب شرق آسیا است.

وی افزود: از سوی دیگر اهمیت خاص انرژی در قرن حاضر به اندازه‌ای است که کشورهای هدف با پرداخت هزینه‌های بالایی به دنبال تهیه انرژی لازم هستند و منطقه ویژه اقتصادی سرخس در بهترین قطعه جغرافیایی آسیا برای انتقال انرژی در اشکال مختلف قرار دارد که با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی این منطقه می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین شاهراه انرژی مطرح شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر تجارب انرژی و سهیم‌شدن جدی سرمایه‌گذاران در امر انتقال انرژی منطقه، با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید در حوزه انرژی، همچون تولیدات پتروشیمی و مواد ناشی از پروسس گاز این قابلیت در منطقه ویژه سرخس مهیا است تا بیشترین بهره‌وری در حوزه انرژی را شاهد باشیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس بیان کرد: در حال حاضر تمام امکانات و زیر ساخت‌های لازم در حد مطلوبی در منطقه ایجاد شده است و در صورت اتخاذ برخی تدابیر مدیریتی و حذف مشکلات نرم‌افزاری می‌توان گام بلندی برای رونق آن برداشت.

