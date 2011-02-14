به گزارش خبرگزاری مهر، وفا بلال عراقی هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت تا یکی از سه پایه ای که به منظور نگه داشتن دوربین بر روی جمجمه نصب شده بودند، به دلیل احتمال ایجاد عفونت از جمجمه وی جدا شود.

دوربینی که به سر بلال نصب شده بود می توانست در دقیقه سه عکس به ثبت برساند و قرار بود این عکاسی برای دوره ای یک ساله ادامه داشته باشد. بلال اعلام کرده امیدوار است بتواند به زودی دوباره دوربین را به سرش وصل کند.

پس از اینکه پزشکان سال گذشته تقاضای او را برای نصب دوربین بر پشت جمجمه اش رد کردند، وی از یک متخصص خالکوبی برای انجام این کار کمک گرفت. دوربین بر روی سه پایه نصب شده بود و این سه پایه نیز بر روی سطحی تیتانیومی تعبیه شده بودند که میان جمجمه و پوست سر بلال قرار گرفته بود.

پس از این جراحی و با وجود مصرف داروهای آنتی بیوتیک و استروئید برای جلوگیری از عفونت، بلال به سردردهای شدید مبتلا شد. وی این سردردها را پدیده ای طبیعی می داند و امیدوار است پس از بهبود سریع دوباره بتواند دوربین را بر روی دو پایه باقی مانده نصب کرده و یا بر روی پایه ای جدید قرار دهد.

وی برای ادامه یافتن پروژه یک ساله اش قصد دارد تا زمانی که امکان نصب مجدد دوربین برایش فراهم بیاید، آن را با استفاده از نواری به گردنش ببندد.

تصاویر به ثبت رسیده توسط این دوربین در زمان حقیقی بر روی وب سایت پروژه به نمایش درآمده و همچنین بر روی نمایشگرهای موزه هنرهای معاصر عربی نیز به نمایش در خواهند آمد.

بر اساس گزارش بی بی سی، وفا بلال می گوید این پروژه سوالات مهم اجتماعی، سیاسی و هنری را مطرح خواهد کرد و متعهد شده که در مدت یک سالی که دوربین تصویر ارسال می کند به زندگی معمول خود بپردازد. با این همه جدا از سردردی که به تازگی به سراغ بلال آمده است، دیگر بخشهای زندگی از جمله خوابیدن برای وی غیر ممکن شده است و او تا زمانی که دوربین به سرش وصل باشد باید به صورت نشسته بخوابد.