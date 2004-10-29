جمشيد لايق بعد از 5 سال به روي صحنه مي رود

"سهراب سليمي" كارگردان نمايش درباره زمان اجراي آن به خبرنگارتئاتر "مهر"گفت : زمان دقيق اين نمايش در آذرماه مشخص نيست ابتدا گفته شد 18 آذرماه بنابراين ما تمرينات خود را بر اساس 18 آذر تنظيم كرديم. اما اكنون به ما گفته شده است جدول اجراهاي تئاتر شهر بهم ريخته و شما بايد 5 آذر " سه گانه وانتيك" را اجرا كنيد .

وي با انتقاد ازنوع برنامه ريزي مسوولين نمايشي افزود: ، اگر بازيگران نمايش آمادگي اجرا داشته باشند كه اين تاريخ جديد را قبول مي كنم وگرنه همان 18 آذرماه ، اجرا مي كنيم.

متن نمايش " سه گانه وانتيك " يا" تريلوژي وانيك" اثر "واتسلاو هاول" نويسنده چكسلواكي است كه توسط علي اميني نجفي به فارسي ترجمه شده است. جمشيد لايق ، احمد ساعتچيان ، كمال الدين شفيعي ،شيوا اردويي و رضا مولايي در اين نمايش سه اپيزوده ايفاي نقش مي كنند. موضوع سه گانه وانتيك در باره تنهايي انسان امروز است.

جمشيد لايق پس از نمايش "ريچارد سوم "در ارديبهشت 78 تاكنون از بازيگري در تئاتر دور مانده است .