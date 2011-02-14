90 مرکز ترک اعتیاد در کرمان فعال هستند

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان مراکز مجاز ترک اعتیاد با نظارت دانشگاه علوم پزشکی درحال فعالیت هستند که متقاضیان ترک اعتیاد می توانند به 90 مرکز مراجعه کنند.

وی افزود: یکی از مسائل در این زمینه وجود مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد است و به همین دلیل از بیماران می خواهیم تنها به مراکز درمانی مجاز مراجعه کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مراکز غیر مجاز زیر زمینی ترک اعتیاد با استفاده از روشهای غیر علمی موجب بروز مشکلات فراوان در بیمار می شوند.

وی ادامه داد: با فعالیت مراکز غیر مجاز برخورد می شود اما مهمترین اصل در این زمینه عدم مراجعه بیماران به چنین مراکزی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ده هزار نفر در این مراکز مشغول ترک اعتیاد هستند.

وی همچنین از وجود دو مرکز تخصصی ترک اعتیاد بانوان در کرمان خبر داد و گفت: 30 درصد متقاضیان ترک اعتیاد کرمان را زنان تشکیل می دهند.