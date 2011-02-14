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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

پورتال جشنواره فروش فرش دستباف در تبریز آغاز به کار کرد

پورتال جشنواره فروش فرش دستباف در تبریز آغاز به کار کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز نخستین جشنواره فروش فرش دستباف ایران در 14 استان کشور، پورتال جشنواره قالی در تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی یکی از اهداف مهم این جشنواره را فراهم کردن فضای مطمئن برای تصمیم گیری مصرف کنندگان نهایی دانست و گفت: با برگزاری این جشنواره سعی بر این است که خرید مردم از نمایشگاه ها به فروشگاه های شهر منتقل شود.

تراب حسنی افزود: این جشنواره با شعار "هر فروشگاه یک نمایشگاه" و به منظور ارتقای جایگاه قالی، این هنر و صنعت اصیل ایرانی در سبد خانوارها و رونق بخشیدن به بازار داخلی این کالا، در فروشگاه های قالی برگزار می شود.

حسنی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه خبری قالی آذربایجان گفت: همزمان با آغاز این جشنواره مسابقه خبری قالی آذربایجان روی پورتال اختصاصی آغاز شده که علاقه‌مندان با مراجعه به بخش مسابقه خبری می توانند در آن شرکت کنند و پس از اتمام جشنواره و بررسی آثار، در پنج بخش تعیین شده، به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به پورتال در مسابقه خبری شرکت کرده و همچنین علاقه‌مندان، استادان و دانش آموختگان قالی می توانند از کل کشور، یادداشت ها، گزارش ها و یا مقالات خود را در خصوص قالی و مرتبط با جشنواره در بخش یادداشت های این پورتال به آدرس http://www.carpetfestival.com/ ارسال کنند.

این جشنواره تا 22 اسفندماه سال جاری به کار خود ادامه خواهد داد. 

کد مطلب 1253606

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