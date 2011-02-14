انتخاب اسامی غربی برای فرزندان ترویج بی هویتی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با دانش آموزان تربیت اولاد را از مهمترین وظایف یک مسلمان دانست و گفت: هیچ چیز به اندازه تربیت فرزند اهمیت ندارد.

وی افزود: تکلیف یعنی نه اینکه خداوند متعال تا به حال برای کودکان مورد ارزش قائل نبوده است بلکه از همان زمانی که جنین تشکیل شد خداوند به آن توجه می کند.

آیت الله نورمفیدی، در خصوص اهمیت انتخاب اسم برای فرزندان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در فردای قیامت افراد را به اسمشان صدا می کنند بهتر است اسمی انتخاب شود که در خور شخصیت فرزندمان باشد.

وی، با بیان اینکه اسلام هم برای انتخاب اسم حساسیت دارد، ادامه داد: نخستین حقی که فرزند بر گردن پدر ومادر دارد داشتن یک اسم خوب است، پس بهتر است پدر و مادرهم در انتخاب اسم فرهنگ، اصالت، شخصیت و هویت خود را حفظ کنند.

وی، با بیان این که در برخی مناطق رایج است که اسلام مرد سالار است، گفت: در حالی که این طور نیست، این فرهنگی غلط است و فرهنگ اسلامی نیست این فرهنگ جاهلی است که از زمان جاهلیت مانده است.

آیت الله نورمفیدی، با اشاره به اهمیت نماز، افزود: پدر ومادر باید با ید با ظرافت برخورد کنند و نباید با زور وادار کرد.

وی، با بیان این که ما مسلمان ها از فرهنگ اسلامی خیلی دور شدیم، یادآور شد: مسلمانی به روزه گرفتن و نماز خواندن نیست و هیچ چیزی به اندازه نماز خواندن دارای اهمیت نیست، پس باید مواظب نمازهای خود باشیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان، در پایان از همه پدر و مادرها خواست سعی کنند با تشویق و جایزه دادن و با اخلاق به این سنت وفرضیه اسلامی بپردازند.