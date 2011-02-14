استفاده از ظرفیت حوزه برای اسلامی سازی علوم انسانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا برنجکار پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت 40 امین سالگرد تاسیس پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد با تأکید بر ضرورت وجود و گسترش دانشگاه در قم اظهار داشت: دانشگاه‌هایی که در شهر قم هستند باید در علوم انسانی پیشتاز بوده و باید تعامل با حوزه علمیه بتوانند علوم انسانی را ارتقا دهند.



وی در ادامه تاکید کرد: وجود مراکز علمی ، دینی، حوزوی و فضلا و علما در این شهر نعمتی است که می‌توان از آن برای ارتقای علوم انسانی بخصوص علوم انسانی با رویکرد علوم اسلامی بهره برد.



تبدیل پردیس قم دانشگاه تهران به مرکزی مهم در زمینه آموزش علوم انسانی



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست کلی ما در آینده تبدیل پردیس قم به مرکزی مهم در زمینه علوم انسانی است ابراز داشت: در زمینه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پردیس تلاش‌های زیادی داشته و برای بهره‌گیری از ظرفیت حوزه علمیه نیز تفاهم‌نامه‌هایی را با حوزه علمیه داشته است که در این زمینه می‌توان به ایجاد رشته اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی اشاره داشت.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های استادان این دانشگاه بیان کرد: پردیس قم به عنوان اولین مرکز آموزش عالی قم بر خود وظیفه می‌داند که در جهت ارتقای سطح علمی و آکادمی استادان از هیچگونه تلاشی دریغ نکند.



برنجکار در ادامه به رشته‌های دایر در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 31 رشته تحصیلی در این دانشگاه ارائه می‌شود.



دانشگاه پردیس در 9 رشته تحصیلی پذیرش دانشجو دارد



وی ادامه داد: هم اکنون این دانشگاه 6 رشته در مقطع کارشناسی، 16رشته کارشناسی ارشد و 9 رشته در مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارد و در آینده‌ای نزدیک رشته دکتری کلام امامیه، دکتری علوم قرآن و حدیث و کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی بدان اضافه خواهد شد.



20 درصد پذیرش دانشجو در پردیس قم دانشگاه تهران بومی است



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با اشاره به پذیرش دانشجوی بومی در این دانشگاه بیان کرد: در حال حاضر تنها 20 درصد پذیرش این دانشگاه به شکل بومی است و علی رغم تقاضای دانشگاه جهت افزایش این سهمیه به 40 درصد وزارت علوم موافقتی در این زمینه نداشته است.



یادآور می‌شود در پایان این جلسه از یادمان چهلمین سالگرد تاسیس پردیس قم دانشگاه تهران رونمایی شد.