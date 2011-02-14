مرزهای کشور با موانع فیزیکی و سیم خاردار مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ‌محمد نجار با بیان اینکه طرح حریم امنیتی کشور'کامل و به سراسر کشور ابلاغ شده است گفت: این برنامه توسط نیروهای مسلح و استانداری‌ها در حال اجراست.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت نهم تاکنون رئیس جمهوری توجه ویژه‌ای برای امنیت کشور و انسداد مرزها داشته اند گفت: بودجه اختصاص داده شده برای انسداد مرزها در این دولت نسبت به قبل از دولت نهم 17 برابر شده است همچنین در مرز تدابیر مختلفی را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها انسداد مرز با موانع فیزیکی، کانالها، سیم خاردار و همچنین تجهیزات پیشرفته راداری است.

وزیر کشور با بیان اینکه این تدابیر به عنوان اولویت اول و دوم در مرزهای شرقی، جنوب شرق و شمال غرب در حال انجام است گفت: در کنار این اقدامات، توجه به معیشت مرزنشینان و فعال کردن بازارچه‌های مرزی نیز دیده می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به افزایش محدوده طرح زوج و فرد در تهران افزود: افزایش محدوده جدید طرح ترافیک براساس طرح پیشنهادی از سوی شورای عالی ترافیک است که پس از بررسی نهایی شد.

محمد نجار با بیان اینکه این طرح از اول اسفند اجرایی می شود گفت: بزودی اجرایی شدن آن ابلاغ خواهد شد.

وی کاهش ترافیک و جلوگیری از افزایش آلودگی هوای تهران را از دلایل افزایش محدوده زوج و فرد در تهران ذکر کرد و افزود : تا اطلاع ثانوی و کاهش آلودگی هوا این طرح جدید ادامه دارد.

وزیر کشور درمورد رایانه‌ای شدن انتخابات آینده گفت: وزارت کشور درباره انتخابات چند طرح را دنبال می‌کند که یکی از آنها بحث رایانه‌ای شدن انتخابات است که به موازات آن دستی هم عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرایط اجرای این طرح کاملا آماده است که البته باید رایزنی‎های لازم با شورای نگهبان و مسئولان ذیربط انجام شود.