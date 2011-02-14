اجتماع 350 مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد/ بررسی وضعیت حجاب در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت توسعه و ترویج اقامه نماز سهشنبه 26 بهمن ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری برگزار میشود.
مدیران و معاونان فرهنگی حدود 350 واحد و مرکز دانشگاه آزاد در این همایش سراسری حضور دارند. حجتالاسلام قرائتی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص نظام نیز در این همایش سراسری حضور پیدا میکنند.
شرکتکنندگان در همایش سراسری مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، نماز جماعت را در مرقد مطهر امام خمینی (ره) اقامه میکنند.
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