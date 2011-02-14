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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

معاون شهردار تهران خبرداد:

اعطای 10 درصد جایزه خوش حسابی به پرداخت کنندگان عوارض نوسازی

اعطای 10 درصد جایزه خوش حسابی به پرداخت کنندگان عوارض نوسازی

معاون مالی اداری شهرداری تهران گفت: شهروندانی که تا پایان سال عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند از 10 درصد جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب گفت: فیش عوارض نوسازی در چهار قسط به درب منازل شهروندان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه شهروندان تا پایان اسفند ماه فرصت دارند که عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند، افزود: 700 میلیارد تومان فیش عوارض نوسازی برای واحدهای مسکونی در سطح تهران توزیع شده است .

وی تصریح کرد : قیمت عوارض نوسازی 5/1 درصد قیمت منطقه ای ملک بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران ادامه داد: درآمد حاصل از نوسازی صرف رفاه شهروندان و عمران شهر می شود.

وی تاکید کرد: همه شهروندان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران از هزینه ها و درآمدهای این نهاد عمومی اطلاع یابند.

کد مطلب 1253627

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