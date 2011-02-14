طرح محور تاریخی ششگلان تبریز نهایی شد/ آثار تاریخی تبریز رو می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این محور تاریخی - گردشگری از خانه امیرنظام گروسی یا موزه قاجار کنونی شروع می شود و پس از الحاق به مقبره الشعرا در نهایت به خانه تاریخی قائم مقام فراهانی در مجاورت بنای قدیمی مسجد صاحب الامر و موزه قرآن ختم می شود.

کارشناسان صنعت گردشگری با تاکید بر اینکه تبریز از چند سال قبل به مقصد جدید گردشگری گردشگران داخلی و حتی خارجی تبدیل شده است، معتقدند که برای ماندگاری گردشگران در تبریز باید توسعه محورهای تاریخی - گردشگری این کلانشهر همراه با افزایش جاذبه ها مدنظر قرار گیرد.

محله ششگلان یکی از محله‌های تاریخی و اعیان‌نشین تبریز است که با جای دادن خانه های تاریخی فراوان در دل خود و مجاورت با مجموعه عظیم مقبره الشعرا به عنوان یکی از محورهای مهم تاریخی - گردشگری این کلانشهر مطرح شده و شهرداری منطقه 10 تبریز نیز طرح جامع ساماندهی آن را اخیراً نهایی کرده است.

یعقوب هوشیار، شهردار منطقه 10 تبریز با بیان اینکه این طرح پس از نیازسنجی تهیه شده است به خبرنگار مهر گفت: طرح محور تاریخی - گردشگری ششگلان در جلسه اخیر با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهردار تبریز و رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی طرح و مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: این طرح به استانداری آذربایجان شرقی ارسال شده تا با تصویب در طرح تفصیلی کلانشهر تبریز جهت اجرا به دستگاه های مسئول ابلاغ شود.

شهردار منطقه 10 تبریز افزود: در چارچوب این طرح، باید ابنیه وعوارض متعلق به سازمان صنایع، آموزش و پرورش و برخی ساختمان های با مالک خصوصی به تملک درآمده و برای آسان سازی بازدید شهروندان و گردشگران بهسازی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بناهای تاریخی این محور برای جذب توریسم و گردشگر به نحو احسن استفاده کنیم، افزود: شهرداری برای احیای کامل محورتاریخی - گردشگری ششگلان آمادگی دارد.

هوشیار اظهار داشت: در همین راستا برای تملک دو مدرسه شیخ عطار و فیوضات که در محور یادشده واقع گردیده کمیسیون ماده پنج استان مبلع 12 میلیارد ریال را به سازمان آموزش و پرورش پرداخت کرده ولی تا کنون این سازمان نسبت به انتقال این مدارس و تحویل آن ها اقدامی نکرده است.

وی گفت: این در حالی است که سازمان صنایع و معادن برای انتقال ساختمان اداری و مجموعه ورزشی واقع در این محور اعلام آمادگی کرده است.

شهردار منطقه 10 تبریز افزود: اعتبار لازم برای تملک واحدهای مسکونی دارای مالک خصوصی واقع در این محور نیز با تصویب تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج، از سوی شورای اسلامی شهر تبریز تخصیص خواهد یافت.

کمیسیون ماده پنج، آماده همکاری

در همین حال محمد اشرف نیا، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت احیای محور تاریخی - گردشگری ششگلان گفت: کمیسیون ماده پنج، آماده همکاری برای تغییر کاربری عوارضی که در این محور قرار گرفته اند بوده و نظر استاندار نیز نسبت به این موضوع مساعد است.

وی تاکید کرد: در محور یادشده ابنیه تاریخی و مجموعه های فرهنگی بسیار بزرگی قرار گرفته که باید احیا و به شهروندان و گردشگران معرفی شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: تلاش می شود منطقه تاریخی بزرگی در حد و شان تبریز و آذربایجان ایجاد شود و گردشگران نیز در رفاه کامل از این مجوعه ها بازدید کنند.

رونق گردشگری تبریز با تحقق محور تاریخی ششگلان

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر جدیت این سازمان در تحقق محور تاریخی - گردشگری ششگلان تبریز، تصریح کرد: تملک و ساماندهی ابنیه تاریخی و فرهنگی واقع در این محور به رونق گردشگری و صنعت توریسم در تبریز کمک چشمگیری خواهد کرد.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به ضرورت انتقال مدارس واقع در محور تاریخی - گردشگری ششگلان گفت: مستندات، نشانگر آن است که دو مدرسه "شیخ عطار" و "فیوضات" از ملحقات خانه امیرنظام گروسی است.

وی افزود: این دو مدرسه به همراه ساختمان کنونی سازمان صنایع و مجموعه ورزشی، پس از آزادسازی در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار خواهد گرفت تا به محوطه خانه تاریخی امیرنظام گروسی که اکنون موزه قاجار در آن دایر است، اضافه شود.

محمدی گفت: خانه امیرنظام پس از این آزادسازی ها به مقبره الشعرا وصل شده و سپس این محور به خانه تاریخی قایم مقام فراهانی و یک خانه تاریخی دیگر که قرار است بنیاد شمس تبریزی در آن مستقر شود، منتهی خواهد شد.

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برخورداری از صدها مکان تاریخی، فرهنگی و طبیعی در آذربایجان به ویژه تبریز فرصتی است که کمتر منطقه کشور از آن برخوردار است.

محور تاریخی - گردشگری ششگلان نیز از معدود محلات تبریز است که آثار منحصربفردی همچون خانه تاریخی امیرنظام گروسی (موزه قاجار)، خانه تاریخی قایم مقام فراهانی و مجموعه مقبره الشعرا را که هریک فرصتی بزرگ برای جذب گردشگر داخلی و خارجی محسوب می شود، در خود جای داده است.

احساس مسئولیت بیشتر مدیران در تحقق این محور عظیم تاریخی - گردشگری در کنار تلاش برای نهایی شدن طرح توسعه مقبره الشعرا که از طرح های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، می تواند دستاورد بزرگی به نام توسعه صنعت گردشگری را در پی داشته باشد که تبریز اکنون بیش از هر زمان دیگری به رونق آن نیازمند است.