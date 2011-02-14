مسعود طیبی کارگردان نمایش "خداحافظی نکن" درباره اجرای این نمایش در جشنواره تئاتر فجر گفت: این نمایش نوشته فارس باقری است که در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر حضور دارد. "خداحافظی نکن" فردا سه‌شنبه ساعت 18:30 در خانه نمایش اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: امشب سالن نمایش به ما تحویل داده می‌شود و دکتر ناظریان که طراحی صحنه نمایش را بر عهده دارد همراه با دیگر دوستان دکور را برای اجرا آماده می‌کنند. ساخت دکور این نمایش تا کنون حدود دو میلیون تومان هزینه داشته که البته کمک هزینه‌های پرداختی تا اندازه‌ای جوابگوی ساخت دکور بوده و تا اندازه‌ای جبران برخی هزینه‌ها را کرده‌است اما متاسفانه چون نام کمک هزینه بر روی این حمایت‌های مالی وجود دارد نمی‌توان انتظار دیگری از مسئولان جشنواره داشت.

طیبی افزود: گروههای نمایشی نمی‌توانتد توقع زیادی از مسئولان برای حمایت مالی داشته باشند و بخشی از هزینه را خود گرو‌ه‌ باید تامین کند. به دلیل اینکه قبل از جشنواره برآورد کاملی از هزینه‌هایی که یک نمایش نیازمند آن است نمی‌شود بنابراین نمی‌توان از کمبود حمایت‌های مالی خرده گرفت.

این کارگردان خاطرنشان‌ کرد: قرار بود این نمایش به جای حضور در جشنواره در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود. اما متاسفانه این اتفاق روی نداد. امیدوارم مشکلات و سوءتفاهم به وجود آمده حول این نمایش به زودی برطرف شود. علاقمندم فرصتی پیش آید تا با آقای جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر صحبت کنم و مشکلاتمان را رودرو حل و فصل کنیم.

وی درباره داستان این نمایش گفت: "خداحافظی نکن" داستان زندگی دو خواهر را روایت می‌کند که به دلیل نوع دیدگاه و اختلاف سنی که بینشان وجود دارد با یکدیگر مشکل دارند. ورود پسری جوان که از آشنایان آنهاست باعث تغییر مسیر زندگی‌ آنها می‌شود تا جایی که دنیایشان رنگ و بوی فلسفی می‌یابد و....

وی ادامه داد: این نمایش برشی از زندگی این دو خواهر را به نمایش می‌گذارد و بر اساس موقعیت‌هایی که این سه شخصیت درگیر آن می‌شوند شکل گرفته است. بنابراین از آغاز و پایان معمولی که در نمایش‌های واقع‌گرا شاهد آن هستیم به دور است. امیدوارم مخاطبان بتوانند با این نمایش ارتباط خوبی برقرار کنند. در بروشور، این نمایش به یاد اکبر رادی اجرا و به دکتر محمدرضا خاکی و دکتر مسعود دلخواه تقدیم می‌شود.

لادن طباطبایی، مونا فرجاد و حسام منظور بازیگران این نمایش هستند. امیر نهاوندی دستیار کارگردان، شهرزاد شفیعی طراح لباس، حامد توکلی مدیر صحنه و ثمین سالک طراحی گریم این نمایش را برعهده دارند.