آموزش زبان عربى و انگلیسى در مدارس کاربردى تر مى شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بر اساس برنامه های در دست اقدام، آموزشهای زبان عربی و انگلیسی در مدارس کاربردی تر و مطابق با نیازهای روز خواهد شد.

وی درباره تغییر شیوه های آموزشی دربخش زبان های خارجی اظهار داشت: به دنبال تغییرات اساسی در زمینه آموزش زبان های خارجی در مدارس هستیم که این تغییرات هم در کتب درسی و هم به شیوه های تدریس برمی گردد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بر اساس برنامه های در دست اقدام، آموزش های زبان عربی و انگلیسی در مدارس کاربردی تر و مطابق با نیازهای روز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به انجام کارهای کارشناسی بروی کتب درسی اظهار داشت: در حال حاضر کارهای کارشناسی این طرح در حال انجام است و به طور یقین در کنار کتب دیگری که تغییر پیدا خواهند کرد، اصلاحاتی در کتب درسی زبان عربی و انگلیسی به وجود خواهد آمد.