پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان برگزار می شود

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از دوم تا چهارم اسفندماه در ترکمنستان برگزار می شود.

سید محمد سیدی به مهر گفت: در پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، 60 شرکت از استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گلستان، بوشهر، سمنان، البرز، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی حضور دارند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: این نمایشگاه در قصر نمایشگاهی عشق آباد و در فضایی به مساحت هزار مترمربع برگزار می شود.

وی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و صنایع غذایی را از مهم ترین زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه عنوان کرد.

سیدی گفت: ماشین آلات، شوینده ها، گرمایشی و سرمایشی، لوله و بازرگانی عمومی از دیگر فعالیت های شرکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان به شمار می رود.

وی با اشاره به رشد مشارکت نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته 43 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند که امسال این رقم به 60 شرکت رسیده و این خود بیانگر افزایش انگیزه شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ایران در ترکمنستان است.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان از ساعت 10 تا 18 پذیرای بازدیدکنندگان است.