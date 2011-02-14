به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره "کتابهای نفیس و نسخ خطی" گفت: از این ایران‌شناس ژاپنی به‌خاطر 30 سال کار پژوهشی در زمینه فرهنگ کشورمان قدردانی خواهد شد.

محمود اسماعیلی عنوان کرد: این ایرانشناس ژاپنی که دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است در خلال 12 سال گذشته بیشترین وقت خود را صرف مطالعه و پژوهش پیرامون دو مرقع سلطان یعقوب که در موزه توپ‌قاپی‌سرای استانبول نگهداری می شود، کرده است.

وی افزود: پروفسور سه‌کی به دعوت بخش ایرانشناسی کتابخانه ملی در ایران در این جشنواره حضور می‌یابد.



نمایشگاه "کتابهای نفیس و نسخ خطی" تا چهارشنبه 27 بهمن در محل ساختمان اسناد کتابخانه ملی واقع در خیابان میرداماد، خیابان شهید حصاری(رازان جنوبی) دایر است.

