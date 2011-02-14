زیبایی آثار هنر انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته، 24 بهمن جان لنت از آمریکا و ژرارد کاریس از هلند که به منظور شرکت در همایش علمی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در ایران حضور پیدا کرده‌اند از آثار به نمایش گذاشته شده در موزه هنرهای معاصر بازدید کردند.

موزه هنرهای معاصر تهران، هم‌‌اکنون میزبان نمایش آثار مروری بر هنر انقلاب اسلامی، آثار بخش استادان مدعو در رشته‌های مختلف هنری و همچنین آثار هنر جدید است که بخشی از برنامه‌های جنبی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر محسوب می‌شوند.

جان لنت، هنرمند آمریکایی که برای حضور در بخش همایش علمی این جشنواره همراه همسرش به ایران سفر کرده است، گفت: نه تنها به مردم کشورم بلکه به همه مردم جهان بازدید از آثار هنری ایران را توصیه خواهم کرد، چرا که هنر ایران، هنری است ریشه‌دار و زنده که از دیرباز بر هنر جهان تأثیرگذار بوده است.

ژرارد کاریس هم هنرپژوهی است که از کشور هلند در بخش همایش علمی این جشنواره شرکت می‌کند. وی هم پس از بازدید از آثار موجود در موزه هنرهای معاصر اظهار کرد: هنر ایران بی نظیر است، شکوه و جذابیت آثار هنری دوران انقلاب اسلامی ایران که در این موزه به نمایش گذاشته شده را هرگز فراموش نخواهم کرد.

این هنرپژوه گفت: هنر غنی ایران به دلایل مختلف کمتر در جهان دیده شده و متأسفانه مردم دنیا از این هنر غنی بی‌بهره مانده‌اند. امیدوارم شرایطی مهیا شود تا هنر ایران بتواند در تمامی جهان عرضه شود.

جان لنت، امروز، 25 بهمن در همایش علمی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با عنوان "خلاقیت در هنر" در موزه هنرهای معاصر تهران سخنرانی می‌کند. جان لنت بنیان‌گذار مجله بین المللی IJCA در سال 1998است. همچنین پیش از آن به مدت 12 سال سردبیر مجله بین‌المللی "ویتی وورد" بوده است.

ژراردکاریس فردا، سه شنبه 26 بهمن با موضوع "خلاقیت در هنر با محور پنتاگونیسم" در همایش علمی سخنرانی می‌کند.

ژرارد کاریس متولد 1925 هلند است که لیسانس فلسفه و فوق لیسانس هنر از دانشگاه کالیفرنیا دارد و تاکنون نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعددی از آثار وی برگزار شده است.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور و خوشنویسی در تهران، 23 استان، جزیره کیش و شش کشور تا 13 اسفند ماه ادامه دارد.