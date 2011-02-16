ایران به 5 قاره دنیا دارو صادر می کند/ صدور 25 پروانه جدید دارویی

دکتر سیدحمید مصطفوی، مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه ها و چشم انداز این شرکت داروسازی اشاره کرده است.

وی در ابتدا به سابقه تاسیس شرکت داروسازی اکسیر اشاره کرد و افزود: ثبت این شرکت در 17/10/ 63 انجام شد و تولید آزمایشی شرکت 1/6/72 آغاز شد.

مصطفوی با اشاره به سرمایه 150 میلیارد ریالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 87، گفت: رویکرد این شرکت نگاهی جهانی به کسب و کار است.

مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر به تدوین برنامه 5 ساله این شرکت در سال 84 اشاره کرد و افزود: احداث خطوط جدید تولید داروهای تحت لیسانس از جمله اهداف برنامه پنج ساله این شرکت بوده که توانسته ایم در پایان برنامه که سال 89 باشد به بیش از 85 درصد اهداف دست پیدا کنیم.

وی در ادامه به تدوین دومین برنامه پنج ساله داروسازی اکسیر اشاره کرد و گفت: در این برنامه که از ابتدای سال 90 آغاز شده و در سال 94 به پایان می رسد، می خواهیم بازار صادرات دارویی شرکت را جهانی کنیم.

مصطفوی با اعلام اینکه هم اکنون فروش سالیانه داروسازی اکسیر 130 میلیارد تومان است، افزود: در برنامه پنج ساله این شرکت فروش 55 میلیاردی پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت داروسازی، یکی از برنامه های این شرکت در سال آینده را صدور 25 پروانه جدید دارویی اعلام کرد و گفت: تولید مکملها و تجهیزات پزشکی، تولید پنی سیلین های خوراکی و... از جمله پروژه های مشترک داروسازی اکسیر با سایر شرکتهای دارویی است.

وی با اعلام اینکه 44 درصد از سهم صادرات دارویی کشور توسط داروسازی اکسیر تامین می شود، افزود: هم اکنون داروهای این شرکت به کشورهای همسایه و منطقه و برخی کشورهای قاره آمریکا و آفریقا صادر می شود که در برنامه پنج ساله پیش بینی کرده ایم داروهای اکسیر به 5 قاره دنیا صادر شود.

مصطفوی همچنین از صادرات تجهیزات پزشکی شرکت داروسازی اکسیر خبر داد و گفت: ما تلاش می کنیم نه فقط دارو بلکه راه حلهای درمانی را نیز ارائه دهیم که این سیاست برگرفته از سازمانهای بالادستی شرکت داروسازی اکسیر است.

وی از شرکت داروسازی اکسیر به عنوان یکی از ذی نفعان نظام سلامت کشور یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بیماران نقطه محوری نظام سلامت محسوب می شوند، داروسازی اکسیر تلاش می کند در حوزه زیستی نیز وارد شود.

مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر از ورود محصولات جدید این شرکت به بازار دارویی و پزشکی کشور در سال آینده خبر داد و اظهارداشت: ویال هورمون رشد که خط تولید آن طی روزهای اخیر راه اندازی شد، از سال آینده وارد بازار داخلی کشور می شود.