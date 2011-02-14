به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لیائی هدف از این اقدام را تشکیل تیم های واکنش سریع در مقابل حملات سایبری و اقدامی پیشگیرانه و مقابله ای با انواع جاسوس افزارهای صنعتی ذکر کرد و افزود: ردیابی حملات ویروسی و نحوه مقابله سیستمی با آنها همچنین امنیت هر چه بیشتر فضای سایبری و فضای تبادل اطلاعات در بخش صنعت ومعدن، مهمترین اهداف راه اندازی مرکز حفاظت اطلاعات صنعتی خواهد بود.

وی گفت: این مرکز علاوه برامنیت فضای تبادل اطلاعات بین مراکز صنعتی و ستاد وزارتخانه، نحوه مقابله و پیشگیری از خطرات احتمالی که ممکن است جاسوس افزارها و ویروس های صنعتی ایجاد کنند را رصد و راهکارهای لازم را بررسی و به اجرا در می‌آورد.

لیائی همچنین پیشگیری،‌پاکسازی و ایمن سازی سیستمهای صنعتی آسیب پذیر از حملات امنیتی را از دیگر مزایای راه اندازی این مرکز ذکر کرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن؛ در ادامه سخنان خود ، به ورود جاسوس افزار stuxnet به سامانه های صنعتی کشور که چندی پیش اتفاق افتاده بود اشاره کرد و گفت: بررسی میزان شیوع و چگونگی پیشگیری از این ویروس صنعتی با صرف زمان همراه بود؛ در حالی که با راه اندازی این مرکز می‌توان در کوتاهترین زمان، نسبت به شناسایی و مقابله با انواع ویروس های فضای سایبری پرداخت.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر با روشهای نفوذ ویروس های صنعتی و ابزارهای مقابله با آن تصریح کرد: از بین بردن یا کاهش تخریب حملات ویروسی به فضای مجازی و سایبری صنعت و معدن کشور از مهمترین اهدافی است که با راه اندازی این مرکز آن را دنبال خواهیم کرد.