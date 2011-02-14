جامعه هزینه زیادی بابت بی اطلاعی از ثبت اسناد می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم مرکز جامع علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران موضوع ثبت رسمی را بسیار مهم شمرد و گفت: تثبیت مالکیت با تأیید و تضمین حاکمیت تحقق پیدا می کند و متاسفانه جامعه هزینه های فراوانی را بابت عدم توجه کافی به موضوع ثبت رسمی متحمل می شود لذا توجه به امر آموزش و آگاهی در زمینه توسعه ثبت و نهادینه سازی ثبت رسمی را ضرورتی، اجتناب ناپذیر است که هرقدر در این زمینه سرمایه گذاری شود بازخورد گسترده ای را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: قسمت عمده ای از نقصها و نارسایی های ناشی از کمبود آگاهیها، اطلاعات و معلومات است و یکی از راهکارهای حل این مشکل ایجاد مراکز آموزش و فراهم کردن زمینه افزایش اطلاعات و دانش افراد و آموزش عمومی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت، عرصه بسیار حساس و مهمی است که متأسفانه به نحو شایسته در جامعه نشر و نهادینه نشده است و هرچه در زمینه نهادینه سازی و فرهنگ سازی ثبت رسمی گام برداریم یقینا در جهت عدالت و نظم حقوقی جامعه مثمرثمر است.

تویسرکانی با تأکید بر لزوم آگاهی رسانی به جامعه در جهت توجه به ثبت رسمی تأکید کرد: ماحصل ثبت رسمی نظم حقوقی، کاهش دعاوی، انسجام بیشتر اجتماعی، امنیت اقتصادی و آرامش خاطر است و بر همین اساس باید سر لوحه فعالیت این مرکز در جهت توسعه ثبت رسمی و نظم حقوقی در جامعه باشد.

معاون قوه قضائیه سه راهکار مهم مدیریتی، تجهیز منابع، حرکت برنامه ای و نظارت و کنترل را از مؤلفه های مهم مدیریتی نام برد و به نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر تأکید کرد.