مدیرعامل خانه موسیقی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی در سومین جلسه خود که عصر دیروز در خانه هنرمندان برگزار شد حمید رضا نوربخش را به عنوان مدیر عامل این دوره خانه موسیقی انتخاب کردند.



در این جلسه همچنین اعضای هیئت مدیره از زحمات دوساله دکتر محمد سریر در سمت مدیر عامل قبلی خانه تقدیر و تشکر کردند. سریر در نخستین جلسه هیئت مدیره جدید به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شده بود.

همچنین داریوش پیرنیاکان نیز که در این دوره به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب شده است در این جلسه به نقش ارزنده و تاثیرگذار داود گنجه ای به عنوان قائم مقام دوره پیشین اشاره کرد و از ایشان که در طول یازده سال گذشته این نهاد مدنی را یار و یاور بوده است تقدیر و سپاسگزاری کرد.

نوربخش ردیف آوازی را نزد پدر و با راهنمایی های زنده یاد تاج اصفهانی آموخت. پس از آن در سال 1359 فراگیری ردیف آوازی محمود کریمی راآغاز کرد. بعدها در رشته حقوق مشغول به تحصیل شد و از سال دوم تحصیل در کلاس های محمد رضا شجریان حاضر شد. از سال 67 تا 71 نیز از محضر احمدعبادی بهره گرفت.

او از سال 74 تدریس آواز در کلاس های فوق برنامه و جهاد دانشگاه تهران را آغاز کرد و سال 1371 مدیر بخش آموزش های هنری جهاد دانشگاهی شد.



سال 1372 در ترکیب گروه پایور قرار گرفت و به همراه گروه به سرپرستی فرامرز پایور در تالار وحدت در تهران به اجرای برنامه پرداخت. یک سال بعد نیز آلبوم پرده عشاق با صدای نوربخش و آهنگسازی فرامرز پایور به بازار عرضه شد و سال 1374 به همراه گروه پایور برای اجرای کنسرت به اروپا رفت.نوربخش از سال 1375 به مدت دو سال مدیریت هنرستان موسیقی پسران را بر عهده گرفت.

وی علاوه بر زنده یاد فرامرز پایور باهنرمندان و آهنگسازان دیگری همچون زنده یاد پرویز مشکاتیان، کیخسرو پورناظری، داریوش پیرنیاکان و... همکاری داشته و علاوه بر کنسرت، آثاری را به صورت آلبوم عرضه کرده است.

از سمت ها ومسئولیت های قبلی نوربخش می توان به عضویت چند دوره در هیئت مدیره اصلی و کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، مدیر عاملی خانه موسیقی،مدیر هنرستان موسیقی پسران، عضو شورای راهبردی موسیقی و عضو شورای عالی خانه هنرمندان اشاره کرد.