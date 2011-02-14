آثار دهمین دوسالانه گرافیک هنرمندان قم به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نگارستان اشراق قم با اعلام این خبر گفت: این مرکز در ادامه فعالیت‌های هنری خود در جهت معرفی آثار هنرمندان و حمایت و پشتیبانی از هنر فاخر و هنرمندان متعهد، نمایشگاه آثار دهمین دوسالانه گرافیک هنرمندان استان قم را با مشارکت انجمن هنرهای تجسمی قم برگزار نموده است.



محمد صادق نوری افزود :در این نمایشگاه 51 اثر از 34 هنرمند با موضوعات پوستر، لوگو، طرح جلد و... به نمایش گذاشته شده که 15 اثر آن از اساتید برجسته گرافیک کشور همچون آقایان نجابتی، موسی زاده، دوست محمدی، سید ابراهیمی، قراگوزلو و ارزندی می باشد.



وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی آثار گرافیک در اختتامیه این نمایشگاه گفت: در این مراسم همچنین از آثار برگزیده با اهدا جوایزی تقدیر بعمل خواهد آمد.



گفتنی است این نمایشگاه از 20 بهمن الی 7 اسفند ماه صبح و عصر در نگارستان اشراق واقع در ابتدای خیابان شهداء قم برپا می‌باشد.