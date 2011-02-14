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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

سحرخیز:

علوم انسانی به رشته های مراکز استعداد درخشان اضافه شد

علوم انسانی به رشته های مراکز استعداد درخشان اضافه شد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: رشته علوم انسانی به رشته های مراکز استعدادهای درخشان کشور اضافه شده و دانش آموزان این مراکز از سال تحصیلی آینده می توانند در پایه دوم متوسطه رشته علوم انسانی را نیز انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابراهیم سحرخیز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: رشته های مراکز استعداد درخشان تاکنون منحصر به ریاضی و تجربی بود که از سال آینده به سه رشته افزایش می یابد.

وی از ایجاد 90 عنوان تغییر در کتابهای درسی در سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد و گفت: این تغییرات جزئی و بر اساس نیاز در 90 عنوان کتاب صورت گرفته است.

به گفته وی، تغییرات اساسی بدنبال اجرای طرح تحول در آموزش و پرورش و در راستای نقشه راه این وزارتخانه باید صورت گیرد و این تغییرات باید از دوره ابتدایی تا متوسطه در حد نیاز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در برنامه پنجم توسعه اشاره شده است، گفت: بر اساس این برنامه تمامی دانش آموزان دوره های نظری باید یک مهارتی را فرا بگیرند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آینده مهارت آموزی جزء لاینفک مسایل آموزشی خواهد شد که این کار بسیار بزرگی است.

وی به اهتمام دولت در توسعه رشته ها و دانش آموزان فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: رفع مشکل بیکاری و اشتغال در جامعه منوط به توسعه رشته های فنی و حرفه و توجه به مهارت آموزی دانش آموزان است.

سحرخیز با اشاره به واگذاری آموزشکده های فنی این وزارت خانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این واگذاری در قالب مصوبه مجلس صورت گرفته است.

به گفته وی، با اجرای آن ضمن رفع دغدغه دانشجویان این مراکز وزارت علوم نیز در توسعه دوره های کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه ای اقدام می کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یاد آور شد: در حال حاضر 38 درصد از دانش آموزان پایه های دوم و سوم متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و بقیه در دوره های نظری تحصیل می کنند.

کد مطلب 1253679

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