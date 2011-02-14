علوم انسانی به رشته های مراکز استعداد درخشان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابراهیم سحرخیز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: رشته های مراکز استعداد درخشان تاکنون منحصر به ریاضی و تجربی بود که از سال آینده به سه رشته افزایش می یابد.

وی از ایجاد 90 عنوان تغییر در کتابهای درسی در سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد و گفت: این تغییرات جزئی و بر اساس نیاز در 90 عنوان کتاب صورت گرفته است.

به گفته وی، تغییرات اساسی بدنبال اجرای طرح تحول در آموزش و پرورش و در راستای نقشه راه این وزارتخانه باید صورت گیرد و این تغییرات باید از دوره ابتدایی تا متوسطه در حد نیاز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در برنامه پنجم توسعه اشاره شده است، گفت: بر اساس این برنامه تمامی دانش آموزان دوره های نظری باید یک مهارتی را فرا بگیرند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آینده مهارت آموزی جزء لاینفک مسایل آموزشی خواهد شد که این کار بسیار بزرگی است.

وی به اهتمام دولت در توسعه رشته ها و دانش آموزان فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: رفع مشکل بیکاری و اشتغال در جامعه منوط به توسعه رشته های فنی و حرفه و توجه به مهارت آموزی دانش آموزان است.

سحرخیز با اشاره به واگذاری آموزشکده های فنی این وزارت خانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این واگذاری در قالب مصوبه مجلس صورت گرفته است.

به گفته وی، با اجرای آن ضمن رفع دغدغه دانشجویان این مراکز وزارت علوم نیز در توسعه دوره های کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه ای اقدام می کند.