فیلم "برادران سرزمین من" تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا محقق، تهیه‌کننده این تله فیلم گفت: فیلم تلویزیونی "برادران سرزمین من" 20 روز پیش‌تولید داشته است. این تله فیلم 10 لوکیشن اصلی دارد و در تربت جام، تایباد و مرز افغانستان و ایرا ن تصویربرداری شده است.

محقق در ادامه افزود: موضوع داستان از این قرار است که دو جوان از یک آبادی که یکی از آنان اهل تشیع به نام شکیب و جوان دیگر سلمان از اهل تسنن است، همزمان خواستگار یک دختر به نام سارا هستند. با توجه به قرابت بین سارا و سلمان این دو به عقد هم در می‌آیند، اما زمان عروسی مادر سارا با سم کشته می‌شود و ...

حسین خانی‌بیک، لادن سلیمانی، جواد عاقبت‌بین؛ عباس شجاع، هادی دیباجی، علی جاویدفر، سلیمه رنگزن، سعید یعقوب پور، علی شکری، مسعود ریحانی، فاروق کیانی و... بازیگران این فیلم 83 دقیقه‌ای هستند.

عوامل دست اندرکار تله فیلم "برادران سرزمین من" عبارتند از مجری طرح: سید رضا محقق، تدوین و تصویربردار: علی شاهیده، صدابردار: احسان نوبخت، صداگذار: امیر نوبخت، موسیقی: سید جواد موسوی، طراح گریم: آرام تمدن، طراح صحنه: احمد سعادت، مدیر تولید: جواد عاقبت‌بین، نویسنده: محسن رفیعی بر اساس طرحی از مهدی رجبی، روابط عمومی: علی زادمهر، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سهیل مینایی.