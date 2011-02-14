نظام اصیل دینی تنها راهکار مقابله با غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن بنیانیان در همایش ملی "ارتباطات دینی" که صبح امروز دو شنبه 25 بهمن با حضور جمعی از فعالان و مبلغان دینی در حوزه هنری برگزار شد به ارائه مقاله خود با عنوان "جایگاه ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی کشور" پرداخت.

این استاد دانشگاه بر ضرورت توسعه مفهوم ارتباطات تأکید کرد و گفت: تا می گوییم ارتباطات دینی سریع محدوده بسیار کوچک ارتباط روحانی با مردم، ارتباط مردم با مسجد و... به ذهن می آید در حالیکه مفهوم ارتباطات به معنی مسیر انتقال فکر، عقیده، اطلاعات و احساس بین افراد گروها برای مقاصد سنجیده شده است و ارتباطات وسیله ارتباط گفتار نیست بلکه گفتار واسطه است.

رئیس سابق حوزه هنری بر تأثیرگذاری ارتباطات چهارگانه انسان(ارتباط با خود، خالق، طبیعت و دیگران) بر یکدیگر تأکید کرد و افزود: وقتی هر عملی از اعمال ربطی به اعتقادات ما پیدا می کند دیگر نمی شود دین را از سیاست جدا کرد و هرکسی غیر از این ادعا کرد می خواهد دین دیگری جای دین بگذارد چون اعتقادات دینی انسانها همزمان بر تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و ... مؤثر است.

وی بر شناسایی نظام تبلیغاتی در متن دین تأکید کرد و گفت: در متن دین نظام تبلیغ نهفته است. نگذاریم این نظام تبلیغاتی نهفته در دین تخریب شود. از درون این تفکر شیعه انقلاب اسلامی و به دنبال آن نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد. باید پرسید این چگونه نظامی است که با وجود اینهمه حوادث تاریخی خود را توسعه داده است، و این سؤالی است که باید بر آن تحقیق جدی شود. ما و روحانیون چون در متن این نظام زندگی می کنیم نگاه عالمانه ای به نظام تبلیغاتی نهفته در دین نداریم به مانند ماهی که در درون دریا است و تا از دریا بیرون نیاید مفهوم آب برایش روشن نمی شود.

دکتر بنیانیان بر نگرش سیستمی در فهم مفاهیم ارتباطی تأکید کرد و گفت: فرهنگ نظام واره ای (سیستمی) از باورها و مفروضات اساسی، ارزشها و آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا است. پیام رسانی غیرمستقیم دینی حاصل افعال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و این سه با یکدیگر تعامل دارند و اگر بخواهیم دین جاری شود باید این سه وجه نظام ارتباطات دینی را بشناسیم.

وی در ادامه به تغییرات در فرهنگ جامعه ایران اشاره کرد و افزود: برخی تغییرات آگاهانه است و نقطه شروع آن کار کردن روی اندیشه و اعتقادات فرد است اما بخش مهمی از تغییرات فرهنگی نقطه شروع آن تغییر در رفتارها و نمادهای جامعه است و این مسئله در گذشته در جامعه ما نبوده بلکه با توسعه ارتباطات اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به فرهنگ سازی آگاهانه، تصریح کرد: در فعالیتهای آگاهانه تبلیغ، مبلغ ضمن توجه به درون فرد، باید به محیط زیست فرد نیز اهمیت دهد و فکری برای پادزهرها عکس العملهای محیط داشته باشد.

دکتر بنیانیان به فرهنگ سازی ناآگاهانه اشاره کرد و گفت: انتقال و یا تغییرات فرهنگی در جامعه پذیری صورت می گیرد.



وی تأکید کرد: هیچ فردی در تغییرات فرهنگی جامعه بی طرف نیست و این مسئله بدیهی را هنور نپذیرفتیم و فکر می کنیم تنها روحانیت مسئول تغییرات فرهنگی جامعه است در حالی که اینطور نیست. همچنین هیچ سازمانی در تغییرات فرهنگی بی طرف نیست و به عبارتی همه انسانها و سازمانهای جامعه در رفتارهای روزمره و تصمیمات موج تغییرات فرهنگی ایجاد می کنند.



دکتر بنیانیان افزود: یک نظام دینی داریم مثل قرآن، مسجد، روحانیت، عترت، ایام مذهبی و... که می توانیم آن را توسعه دهیم و در درون هر کدام از آنها سیستمی وجود دارد که تقویت هر کدام موجب تقویت دیگری می شود یعنی این هم افزایی در ذات آنها است.

وی تأکید کرد: نظام اصیل دینی تاریخی ما نیازمند بازشناسی عمیق است چون یک سیستم هم افزا است و نباید مسجد را تعطیل کرده و به جای آن فرهنگسرا ایجاد کنیم و این موجب اختلال در کلیت این سیستم می شود بلکه باید مسجد را امروزی کرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: نمی توانیم با ماهواره و اینترنت و... به جنگ غرب برویم بلکه با نظام اصیل دینی خود می توانیم به جنگ غرب برویم ما با این وسایل می توانیم فضاسازی محیط کنیم، اما هسته اولیه مسجد و روحانی و ارتباط رو در رو است و متأسفانه این در حال تضعیف است.

بنیانیان در پایان گفت: روحانیت با زبانش با متدینین است و بسیج و هیئت های مذهبی و نظامهای آموزشی و صدا و سیما و... هم همینطور؛ طبیعی است ادامه این وضع گروهی را که گرایشهای دینی کمتری دارند غرب از طریق رسانه های خود جذب می کند و اگر این پدیده را نشناسیم و راه حلی برای آن نیابیم با مشکل مواجه می شویم چراکه هر تصمیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اگر پیوست فرهنگی نداشته باشد ما را با مشکلات فرهنگی مواجه می کند.

در پایان نوبت صبحگاهی این همایش حجت الاسلام ابوالقاسمی نیز به تشریح مقاله خود با عنوان"ریخت شناسی رویکردهای ارتباطات دینی در کشور" پرداخت و گفت: جامعه ایران نه سنت گرا و نه مدرنگرا است بلکه همواره در کشمکش بین این دو بوده است. اما باید توجه داشت جامعه ایران دارای فرهنگ ایرانی و اسلامی است و فرهنگ اسلامی در درون خود اصلا حاوی تفکر سنت گرا به معنی روتین نیست، به ویژه فرهنگ اسلامی مبتنی بر مکتب اهل البیت(ع) چون در آن تسامح وجود دارد. اما ذات اسلام به ویژه با گرایش مکتب اهل بیت در درون خود اندیشه های مدرن دارد.

وی تصریح کرد: جامعه ایران با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی خود هیچگاه در این دو طبقه قرار نگرفته ، با توجه به ویژگی های خاص جامعه ایرانی که در طول تاریخ در معرض تهاجمهای زیادی بوده و توانسته بحرانها را مدیریت کند و با توجه به داشتن مکتب غنی شیعی خود اگر به خوبی مدیریت شود به راحتی می تواند از بحرانهای موجود عبور کرده و جامعه نوین ایران را با فرهنگ متعالی که مبتنی بر اسلام معطوف به مکتب اهل البیت(ع) و هویت ایرانی است بنا کند.