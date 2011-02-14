به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجم ورودی آب به سد زاینده‌رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 113 میلیون متر مکعب و معادل 45 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته برآورد شده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو و طبق آمارهای به دست آمده، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده‌رود اصفهان در زمان کنونی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، 145 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

بر همین اساس حجم آب موجود در سد زاینده‌رود در استان اصفهان با 145 میلیون متر مکعب کاهش که معادل 40 درصد را شامل می‌شود، در مقایسه با زمان مشابه پارسال به 214 میلیون متر مکعب رسیده است.

این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن نیز نزدیک به یک میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود از ابتدای مهرماه سال جاری تا انتهای هفته گذشته به 138 میلیون متر مکعب رسید.

بر این اساس، حجم ورودی آب به سد زاینده‌رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 113 میلیون متر مکعب معادل 45 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان اصفهان نیز 9 میلیون متر مکعب ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال سه میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد.