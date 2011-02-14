به گزارش خبرنگار مهر، همایش و نمایشگاه کتابخانههای دیجیتالی به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران 4 اسفند ماه سالجاری در دانشگاه صنعتی شریف، سالن جابربن حیان برگزار میشود.
همایش کتابخانههای دیجیتال (DL89) به همراه نمایشگاهی از نرم افزارهای کتابخانههای دیجیتال با هدف ایجاد فرصت لازم برای برقراری ارتباط و تعامل سازنده میان اعضای هیئت علمی و متخصصان رشتههای علوم کتابداری و اطلاع رسانی و رایانه در زمینه مباحث مطرح در کتابخانه های دیجیتال برگزار میشود.
در این همایش سرفصلهایی در تعریف کتابخانههای دیجیتال به بحث گذاشته میشود و از این کتابخانهها به عنوان سامانههایی که منابع مختلف شامل منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای ارایه خدمات کتابخانهای مانند فهرستنویسی، ردهبندی، خدمات اطلاع رسانی، روابط بین کتابخانهای، مواد آموزشی، منابع کتابخانهای و دیگر خدمات را مهیا میکند، نام برده میشود.
کتابخانههای دیجیتال را بایستی از نظام های بازیابی اطلاعات متمایز ساخت زیرا آنها شامل انواعی از رسانه ها و خدمات بوده و تمام مراحل چرخه زندگی اطلاعات، از ایجاد تا استفاده را دربرمی گیرند. همچنین کتابخانه های دیجیتال را می توان به عنوان شکل جدیدی از موسسات و مراکز اطلاع رسانی و بسط دهنده خدمات در کتابخانههای عصر حاضر مورد توجه قرار داد.
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