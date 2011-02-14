50 درصد زایمان های کشور سزارین است

فاطمه زعفرانی در حاشیه همایش کشوری حاکمیت بالینی در بخش زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، گفت: با توجه به نقش ماما در تضمین سلامت زنان و مادران مصوب شده است، آنان در جایگاه خود طبق شرح وظایف مصوب وزارتخانه انجام وظایف نموده و همچنین واحد مامایی در سطح ستاد معاونت درمان دانشگاهها تشکیل شود.

وی تصریح کرد: برقراری احراز پست در بخشهای پس از زایمان و ‍‍‍‍‍ژنیکولوژی، نوزادان و کلینیک های نازایی نیز از این پس توسط ماما انجام می شود.

وی با بیان اینکه از این پس زایمان توسط 3 مامای کارشناس و بالاتر در مراکز دارای اتاق زایمان انجام می شود، افزود: طبق مصوبات اخیر الزام اجرای پستهای مدیریتی نظیر مترون، سوپروایزر و سرپرستار نیز در بیمارستانهای تک تخصصی زنان توسط ماما انجام می شود.

وی با بیان این که طبق آمارهای 2 ماه اخیر، بیشترین مرگ و میر مادران بر اثر خونریزی بوده است، افزود: کنترل دوره بارداری، تنظیم خانواده و مشاوره در بخش بهداشت و حضور مسئول ماما هنگام زایمان ضروری است.