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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

50 درصد زایمان های کشور سزارین است

50 درصد زایمان های کشور سزارین است

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور مامایی گفت: بیش از 50 درصد زایمان هایی که در کشور انجام می شود به روش سزارین است.

فاطمه زعفرانی در حاشیه همایش کشوری حاکمیت بالینی در بخش زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، گفت: با توجه به نقش ماما در تضمین سلامت زنان و مادران مصوب شده است، آنان در جایگاه خود طبق شرح وظایف مصوب وزارتخانه انجام وظایف نموده و همچنین واحد مامایی در سطح ستاد معاونت درمان دانشگاهها تشکیل شود.

وی تصریح کرد: برقراری احراز پست در بخشهای پس از زایمان و ‍‍‍‍‍ژنیکولوژی، نوزادان و کلینیک های نازایی نیز از این پس توسط ماما انجام می شود.

وی با بیان اینکه از این پس زایمان توسط 3 مامای کارشناس و بالاتر در مراکز دارای اتاق زایمان انجام می شود، افزود: طبق مصوبات اخیر الزام اجرای پستهای مدیریتی نظیر مترون، سوپروایزر و سرپرستار نیز در بیمارستانهای تک تخصصی زنان توسط ماما انجام می شود.

وی با بیان این که طبق آمارهای 2 ماه اخیر، بیشترین مرگ و میر مادران بر اثر خونریزی بوده است، افزود: کنترل دوره بارداری، تنظیم خانواده و مشاوره در بخش بهداشت و حضور مسئول ماما هنگام زایمان ضروری است.

کد مطلب 1253690

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