به گزارش خبرگزاری مهر ، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه خدمات و پوشش بهتر، نیازمند افزایش آنتن و دکل مخابراتی هستند، از این رو موضوع استاندارد بودن این آنتن ها بیش از گذشته باید مدنظر قرار گیرد.

وی ایمن بودن دکل و آنتن را از موضوعاتی عنوان کرد که در تدوین این دستورالمل مورد توجه قرار گرفته و ضوابط بین‌المللی مشخصی دارد و گفت: ضوابطی نیز برای توان سازه زیر دکل تدوین خواهد شد؛‌ چرا که سازه باید بتواند وزن دکل را تحمل کند و درهنگام وقوع زمین لرزه یا حوادث غیرمترقبه، خطرساز نبوده و ایمن باشد.

عباسی گفت: ‌استاندارد دیگری که در آنتن های تلفن همراه رعایت آن الزامی است، چگالی امواج مغناطیسی است البته در حال حاضر در این زمینه مشکلی وجود ندارد و استانداردهای مربوط به این مورد به طور کامل رعایت می شود و سازمان انرژی اتمی نیز به این موضوع نظارت دارد.

وی با بیان اینکه ممانعت مردم از نصب آنتن های BTS موبایل به دلیل شایعاتی مبنی بر مضر بودن این آنتن ها بر سلامتی انسان سبب شده که اپراتورهای موبایل در برخی نقاط مسکونی امکان نصب این دکل ها را نداشته باشند، اضافه کرد: این در حالی است که برای کاهش خطرات و مضرات احتمالی آنتن های موبایل توصیه می شود تعداد آنتن‌ها افزایش یابد. زیرا ‌هرچه تعداد آنتن ها افزایش یابد از قدرت امواج منتشر شده کاسته شده و این امر منجر به کاهش خطرات احتمالی ناشی از انتشار امواج رادیویی از سوی آنتن های BTS می شود.

رئیس امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: هم اکنون که دستورالعمل قانونی در مورد نصب و استفاده از آنتن ها وجود ندارد، رگولاتوری ضوابط مربوط به این حوزه را در قالب "توصیه های فنی" مطرح می کند.

به گفته وی مراحل تدوین و تصویب دستورالعمل ضوابط نصب و استفاده از آنتن های تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یکسال به طول می انجامد.