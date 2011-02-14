"10 سپتامبر" از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 13 داستان کوتاه از 10 نویسنده کشور آذربایجان است که از سوی مترجم و با اجازه نویسندگان، انتخاب شده و به چاپ رسیده است.
آنا رضا، یوسف صمداوغلو، آفاق مسعود، صابر احمدلی، مقصود ابراهیمبی، سادای بوداقلی، رشاد مجید، اکرم ایلیسلی، شریف آغایار و مراد کوهنه قالا نویسندگانی هستند که آثاری از آنها در کتاب "10 سپتامبر" جمع شده است.
در داستان "کیسه توتون مادر بزرگ" از این مجموعه میخوانیم: وقتی توتون مادربزرگم تمام میشد، همیشه التماس میکرد از خانه بیرون نروم و میگفت:"پسر جان، پهلویم بشین، تو بوی توتون میدهی." من جیبهایم را میتکاندم، پیراهنم را بر میگرداندم ولی ذرهای توتون از هیچ جایم پیدا نمیکردم. بوی توتون را هم اصلا حس نمیکردم. در تمام عمرم حتی یکبار هم سیگار نکشیده بودم و نمیدانم چرا مادربزرگم مرا آن طوری به خودش میفشرد و میگفت بوی سیگار میدهم.
از عناوین داستانهای کتاب "10 سپتامبر" میتوان به صبح آن شب، بمب اتم، طوطی، درخت پسته، رذل، ژنرال و گفتگوی پنهانی اشاره کرد.
کتاب "10 سپتامبر" با شمارگان 1100 نسخه در 112 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
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