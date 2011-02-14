برنامه راهبردی تامین اجتماعی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شعبه دو تامین اجتماعی گرگان افزود: بی شک راه بسط عدالت از مسیر نظام تامین اجتماعی می گذرد، بنابراین اگر بخواهیم جامعه ای مرفه داشته باشیم باید شاخصهای برخورداری افراد جامعه ازامکانات تامین اجتماعی را ارتقاء دهیم.

وی خاطرنشان کرد: برای خدمات رسانی مطلوب تربه بیمه شدگان تنها امکانات و تجهیزات پاسخگو نیست، بلکه داشتن دیدی وسیع، صداقت و تسریع امورهمراه با رضایت ارباب رجوع می توان به اهداف عالی موردنظر دست یافت.

وی اعلام کرد: در دهه فجر شعبه دوم گرگان با هزینه ای بیش از670 میلیون ریال و ساختمان بایگانی راکد با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.



مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: امیدواریم در سایه اجرای برنامه عملیاتی و راهبردی تامین اجتماعی در گلستان، میزان برخورداری مردم از بیمه و خدمات متنوع این صندوق را افزایش دهیم تا به حد مطلوبی برسیم.

وی اظهارکرد: متاسفانه نگاه کشورهای غربی به نظام تامین اجتماعی براساس سود و منفعت است، درحالیکه در نظام اسلامی، تامین اجتماعی نگاهی انسانی با توجه به کرامت انسانی دارد و این یکی ازبرکات ارزشمند انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان گفت : حرکت جامعه همواره به سوی تکامل است و انتظارات مردم از تامین اجتماعی روز به روز بیشتر می شود، بنابراین باید بابرنامه ریزی و داشتن اهداف بلند مدت و گسترش امکانات و تجهیزات، پاسخگوی نیازهای اساسی و برحق آنان باشیم.