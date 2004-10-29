هيچ كالاي قاچاقي در فرودگاه مهرآباد كشف و توقيف نشده است

رجب مهرجويي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" افزود: محموله 18 تني كالاي قاچاق به ارزش 20 ميليارد تومان در فرودگاه پيام كرج كه وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات است، كشف و توقيف شده است و هيچ رابطه اي به فرودگاه مهرآباد ندارد.

وي با بيان اين كه عليه رسانه هاي خبري كه نوشتند، محموله فوق در فرودگاه مهرآباد كشف و توقيف شده، اعلام جرم خواهيم كرد، اظهارداشت: تا آنجايي كه من خبر دارم رييس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي تنها گفته بود كه محموله 18 تني كالاي قاچاق به ارزش 20 ميليارد تومان در فرودگاهي اطراف تهران كشف و توقيف شده است.

سرپرست فرودگاه مهرآباد افزود: فرودگاه پيام ، مرزي هوايي بوده و سال گذشته نيز از سوي رييس جمهور منطقه ويژه اقتصادي اعلام شد.

به گفته وي، تاكنون درفرودگاه مهرآباد چنين اتفاقي نيفتاده و انشالله درآينده هم نخواهد افتاد.

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