رجب مهرجويي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" افزود: محموله 18 تني كالاي قاچاق به ارزش 20 ميليارد تومان در فرودگاه پيام كرج كه وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات است، كشف و توقيف شده است و هيچ رابطه اي به فرودگاه مهرآباد ندارد.
وي با بيان اين كه عليه رسانه هاي خبري كه نوشتند، محموله فوق در فرودگاه مهرآباد كشف و توقيف شده، اعلام جرم خواهيم كرد، اظهارداشت: تا آنجايي كه من خبر دارم رييس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي تنها گفته بود كه محموله 18 تني كالاي قاچاق به ارزش 20 ميليارد تومان در فرودگاهي اطراف تهران كشف و توقيف شده است.
سرپرست فرودگاه مهرآباد افزود: فرودگاه پيام ، مرزي هوايي بوده و سال گذشته نيز از سوي رييس جمهور منطقه ويژه اقتصادي اعلام شد.
به گفته وي، تاكنون درفرودگاه مهرآباد چنين اتفاقي نيفتاده و انشالله درآينده هم نخواهد افتاد.
سرپرست فرودگاه مهرآباد در گفت و گو با مهر:
هيچ كالاي قاچاقي در فرودگاه مهرآباد كشف و توقيف نشده است
درحالي كه رييس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در جمع خبرنگاران از كشف و توقيف يك محموله 18 تني كالاي قاچاق در گمرك فرودگاه مهرآباد خبر داده بود، سرپرست فرودگاه مهرآباد به خبرنگار "مهر" گفت: به هيچ وجه در فرودگاه مهرآباد كالاي قاچاقي كشف و توقيف نشده است.
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