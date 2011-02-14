اختصاص 270 میلیارد ریال برای اجرای زیرساختها در بخش مسکن مهر

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: دولت عدالت محورکه با آرای مردمی برای ایجاد فرصتهای برابر روی کار آمده است امروز قدم های بزرگی برای محرومیت زدایی و تقسیم عادلانه ثروت در جامعه برداشته است که نگرانی برخی نیز از همین روح "مردمی بودن" دولت است.

این مسئول ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی قوای کشور را مکلف به حرکت در مسیر"کوچک سازی" دولت و فقرزدایی کردند که امروز واگذاری سهام عدالت و مسکن مهر از نمونه های بارز اقدامات دولت در راستای عمل به منویات رهبری انقلاب است.

نماینده عالی دولت در ساوجبلاغ گفت: حضور حماسی و پرشور مردم در یوم ا... 22 بهمن امسال ثابت کرد ملت ایران هنوز سرباز خط امام و رهبری هستند و برای حفظ ارزش های اسلامی از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنند.

آماده سازی 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد

فرماندار ساوجبلاغ در پاسخ به سوالی در خصوص پروژه های مسکن مهر این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد در حال آماده سازی است و تقدیم متقاضیان می شود.

حدادی بیان داشت: تا این لحظه هزار واحد از تعداد فوق الذکر تحویل متقاضیان شده است و تکمیل و واگذاری مابقی نیز با جدیت دنبال می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر از خدمات ماندگار و ارزشمند نظام و دولت خدمتگزار و عدالت محور در راستای تحقق شعار عدالت محوری و توسعه متوازن در کل کشور است.

این مقام دولتی با اشاره به نیاز مسکن مهر به اختصاص بودجه های لازم بیان داشت: چندی پیش 270 میلیارد ریال برای اجرای زیر ساختها در بخش مسکن مهر شهرستان ساوجبلاغ اختصاص داده شده است.

حدادی در پایان اظهار داشت: این میزان در تامین زیرساختهای لازم اعم ازآبرسانی، برق رسانی، گازرسانی، ساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی در شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ هزینه می شود.

