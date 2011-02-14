چهار میلیارد کیلو وات ساعت برق در اصفهان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از نیروگاه حرارتی اصفهان در جنوب غربی این شهر و نیروگاه گازی هسا با مجموع ظرفیت اسمی 922.6 مگاوات تشکیل شده است.

در همین راستا، شرکت مدیریت تولید برق اصفهان تا پایان دی ماه ٨٩ بیش از چهار میلیارد و 450 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، این شرکت تا پایان دی ماه سال جاری به میزان چهار میلیارد و 451 میلیون و 68 هزار و 500 کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص تولید شده خود را به شبکه سراسری برق کشور تزریق کرده است.

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از نیروگاه حرارتی اصفهان در جنوب غربی این شهر و نیروگاه گازی هسا تشکیل شده است که در مجموع به صورت اسمی ظرفیت تولید 922.6 مگاوات برق را دارد.

بهره برداری از ایستگاه 63.20 کیلو ولت فیوزی جندق اصفهان

ایستگاه 63.20 کیلو ولت فیوزی جندق اصفهان همزمان با ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بهره‌برداری رسید.

ایستگاه 63.20 کیلو ولت جندق با هدف تقویت سامانه برق‌رسانی منطقه شرق اصفهان و منطقه محروم خور و بیابانک، برطرف کردن افت ولتاژ برق مصرفی مشترکان منطقه، کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته احداث شده است.

همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، ایستگاه 63.20 کیلو ولت فیوزی جندق در منطقه خور و بیابانک استان اصفهان به بهره‌برداری رسید.

تقویت سامانه برق‌رسانی منطقه شرق اصفهان و منطقه محروم خور و بیابانک، برطرف کردن افت ولتاژ برق مصرفی مشترکان منطقه، کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته از جمله اهداف و چشم‌اندازهای احداث این ایستگاه بوده است.

برای اجرای این پروژه در مدت یک سال، افزون بر هشت میلیارد و 626 میلیون ریال هزینه شده است.