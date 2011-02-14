مبارک با اعمال زور تار و پود کشور مصر را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که با حضور مسئولان و شخصیت‌های کشوری و استانی و اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به تحرکات اخیر سیاسی در جهان بیان داشت: امروز ندای بیداری اسلام در سراسر جهان پیچیده و موج حق طلبی و اسلام خواهی در دنیا فراگیر شده است.



وی با اشاره به علل سقوط دولت مبارک از منصب قدرت در کشور مصر بیان داشت: حسنی مبارک با اعمال زور توسط نیروی‌های خود تار و پود کشور مصر را از بین برد و کشوری با آن سابقه طولانی و با آن شخصیت‌های برجسته را ایالتی از اسرائیل کرده بود.



سرنگونی مبارک ضربه سنگینی بر پیکره استکبار زد



محمدی گلپایگانی با بیان اینکه سرنگونی مبارک ضربه سنگینی بر پیکره اسکتبار زد آن چنان که هنوز از شنیدن آن گیج هستند، گفت: هیولای رسانه‌های آمریکا، اسرائیل و... که به عنوان رسانه‌های اسکتبار جهانی در تمام شبانه روز فعالیت دارند و همه امور قومی و... را رصد می‌کنند حتی دو ماه قبل کوچک‌ترین خبری از این واقعه در مصر نداشتند.



وی با تاکید بر اینکه نقشه‌هایی که آنان برای جهان اسلام دارند بسیار خطرناک است، تصریح کرد: برای مثال جدا شدن منطقه‌ای غنی و دارای منابع مختلف از سودان را از پیکره اسلامی شاهد بودیم و آن‌ها اگر بتوانند بد‌تر از این عمل می‌کنند.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با بیان اینکه داستان سرنگونی مبارک شباهت زیادی با براندازی خانواده سلطنت پهلوی در ایران دارد، اظهار داشت: شاه ایران هم جهان استکبار همراه او بودند و روی ارتش سرمایه گذاری زیادی کرد اما اولین کسانی که به او پشت کردند ارتش نیروی هوایی بود.



رهبری ، عامل اصلی پیروزی انقلاب ایران بود



وی عامل اصلی پیروزی انقلاب را وجود رهبری آگاه و فرزانه دانست و افزود: رهبری امام که پرورش یافته مکتب اسلام و تربیت یافته حوزه بود عامل اصلی پیروزی انقلاب بود و امروز وظیفه طلبه‌ها دو چیز است که در پاسداشت این رهبریت فرزانه در کشور یکی برای طلب رحمت و شادی روح امام خمینی (ره) و دیگری برای طول عمر مقام معظم رهبری دعا کنند.



نه تودیعی در کار است و نه معارفه‌ای



محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به جلسه تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: من بار‌ها گفته‌ام که در این گونه جلسات نه معارفه‌ای در کار است و نه تودیعی چرا که معارفه برای کسی است که او را نمی‌شناسند و تودیع برای فردی است که می‌خواهد از صحنه کار و فعالیت وداع کند و بحمدالله در مورد رؤسای جدید و قدیم دفتر تبلیغات تنها سنگری به سنگر دیگر تغییر یافته و مسئولیتی جا به جا شده است.



وی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را نیازی برای جامعه امروز دانست و افزود: امروز رساندن ندای اسلام به سراسر جهان جزو نیاز بشریت است و به مدد تکنولوژی در این عصر می‌توان به سهولت این پیام را به سراسر جهان رساند و آن محدودیت‌هایی که در گذشته در بین بود دیگر از بین رفته است و این وظیفه ما را در امر تبلیغات سنگین‌تر می‌کند.



تبلیغات دین اسلام به سراسر جهان باید به شکلی فاخر انجام شود



رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه ما باید یک کالای فاخر به نام تبلیغات را به جهان صادر کنیم، تصریح کرد: ما معتقدیم اسلام می‌تواند تا قیامت بشر را هدایت کند و باید برای تبلیغات آن بهترین کالا را عرضه کنیم و دفتر تبلیغات در این مسیر می‌تواند کارگشا باشد.



وی با اشاره به تغییر مدیریت دفتر تبلیغات بیان داشت: امیدواریم با تغییر مدیریت، این دفتر بتواند بهتر از گذشته روند رشد و توسعه فعالیت‌های خود را دنبال کند.



تولید آثار فاخر و اعزام مبلغ از فعالیت‌های ارزنده دفتر تبلیغات است



محمدی گلپایگانی همچنین چاپ آثار فاخر و نشر آن و اعزام مبلغ از سوی این دفتر در مناسبت‌های مختلف به سراسر کشور را از جمله فعالیت‌های ارزنده این دفتر دانست و گفت: تبلیغ و اعزام مبلغ یک فرهنگ‌شناسی و گفتمان است که کار ارزشمندی می‌باشد و این وظیفه سنگین امروز بر عهده مدیریت جدید است و امیدواریم فعالیت‌های دفتر تبلیغات همچنان رشد صعودی داشته باشد.



وی در پایان حکم مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری سمت مدیریت دفتر تبلیغات به حجت الاسلام احمد واعظی را قرائت و به او تقدیم کرد و از زحمات حجت الاسلام سید حسن ربانی، رئیس سابق دفتر تبلیغات نیز قدردانی نمود.